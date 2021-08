Il Milan si prepara a disputare la seconda giornata di campionato, che vedrà i rossoneri impegnati nell'esordio casalingo contro il Cagliari, dopo aver sconfitto la Sampdoria in trasferta. Tra i rossoneri mancheranno ancora due pilastri come Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic, ma entrambi sono vicini al rientro che avverrà dopo la sosta per le nazionali.

Il centravanti svedese si è dimostrato in ottima forma nell'ultimo allenamento a Milanello realizzando tre reti, come testimoniato dal video del suo profilo Twitter.

Milan, Zlatan Ibrahimovic scalda i motori: vicino il rientro

Zlatan Ibrahimovic sembra avvicinarsi ancora una volta alla forma fisica migliore poiché l'attaccante ha condiviso un video incoraggiante dall'allenamento svolto a Milanello.

Ibrahimovic si è operato al ginocchio dopo essersi infortunato nella vittoria per 3-0 sulla Juventus alla fine dello scorso campionato e si temeva potesse perdere una grossa fetta della nuova stagione, ma le ultime notizie hanno confermato che il suo recupero sta procedendo bene e l'attaccante svedese ha svolto una sessione di allenamento personalizzata.

Le ultime notizie sui recuperi di Kessie e Ibrahimovic

Secondo le ultime notizie, il Milan dovrebbe riaccogliere due giocatori cruciali per la partita contro la Lazio dopo la sosta per le nazionali.

Kessie ha avuto un problema muscolare dopo essere tornato ad allenarsi all'inizio di questo mese, in seguito al suo periodo alle Olimpiadi di Tokyo con la Costa d'Avorio, mentre Ibrahimovic si è operato al ginocchio qualche mese fa. L'obiettivo attuale è che il 39enne sia a completa disposizione dopo la sosta per le Nazionali, quindi per la sfida contro la Lazio.

C'è stato lavoro individuale anche per Kessie, ma non si è ancora allenato in campo. Tuttavia, l'ivoriano dovrebbe rientrare anche contro la Lazio, il che significa che il Milan, dopo la sosta, dovrebbe puntare a una rosa al completo.

Verso Milan-Cagliari: le ultime di formazione

Pioli deve decidere il tandem di centrocampo.

Rade Krunic ha giocato dall'inizio l'ultima volta e ha fatto sorprendentemente bene, rendendo la questione più complicata. Ismael Bennacer è tornato in piena forma, tuttavia, ed è attualmente davanti al bosniaco per giocare dall'inizio. Ovviamente, l'algerino di solito sarebbe il titolare indiscusso, ma le sue condizioni (e la recente prestazione di Krunic) hanno posto la questione.

Complessivamente Pioli è soddisfatto della prestazione della squadra ed è legittimo che non faccia tanti cambi.

Probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.