Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Il calendario della terza giornata prevede che i match si giochino nel weekend del 10, 11 e 12 settembre, dato che la prossima settimana è previsto un turno di stop per lasciare spazio agli impegni della Nazionale di mister Mancini, alle prese con le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Il campionato, quindi, tornerà nel weekend del 12 settembre e tra i super match in programma vi è l'attesissima Napoli-Juventus

Serie A 2021/2022, calendario partite terza giornata

Nel dettaglio, al momento non sono state ancora comunicate ufficialmente quali saranno gli anticipi e i postici di questa terza giornata di Serie A, così come non si conoscono ancora gli orari ufficiali in cui si giocheranno i vari match previsti.

Il calendario della terza giornata, però, prevede che si giochino i seguenti incontri: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Napoli-Juventus, Milan-Lazio, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana.

Inutile dire che tra gli incontri più attesi di questa terza giornata di Serie A vi è quello tra Napoli e Juventus. La sfida eterna tra i bianconeri e gli azzurri che si ritroveranno ad affrontare il primo incrocio di questa stagione presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Napoli-Juventus, il super match della terza giornata di Serie A

A differenza delle ultime tre stagioni, la Juventus non potrà contare più sulla presenza in campo di Cristiano Ronaldo.

Proprio in queste ore, infatti, il calciatore ha annunciato e confermato il suo addio al club torinese, con conseguente ritorno al Manchester United.

Il super match tra Napoli e Juventus in programma per la terza giornata di campionato, sarà visibile in diretta sulla piattaforma streaming Dazn, così come si potrà vedere l'altro super match previsto tra Milan e Lazio.

Milan-Lazio e Napoli-Juve visibili su Dazn

A tal proposito, dopo i disservizi che si sono venuti a creare durante la prima giornata di Serie A 2021/2022 e le conseguenti lamentele di un nutrito gruppo di abbonati a Dazn che ha avuto problemi a seguire in diretta gli incontri di campionato, i vertici della Lega hanno scritto una lettera al broadcaster.

I club, infatti, vogliono avere delle rassicurazioni in primis per il weekend del 12 settembre, quando sono in programma in particolare gli incontri Milan-Lazio e Napoli-Juventus, entrambi attesissimi dai tanti spettatori che in queste settimane hanno scelto di abbonarsi a Dazn per seguire tutte le partite di questo campionato in diretta streaming.