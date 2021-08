La Juventus, nei prossimi giorni, potrebbe definire il ritorno di Miralem Pjanic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista dovrebbe arrivare in bianconero in prestito gratuito, accettando anche una diminuzione importante dell'ingaggio che, attualmente, percepisce nella società catalana. Gli 8,5 milioni di euro potrebbero diventare circa 6 milioni di euro a stagione. Una trattativa di mercato che trova il gradimento del Barcellona e della Juventus, in quanto il centrocampista non è considerato utile al progetto sportivo del Barça.

Allegri, invece, cerca proprio un mediano abile nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte. La stampa spagnola, di recente, ha svelato un presunto retroscena di mercato in merito ad un possibile scambio di mercato che si sarebbe potuto definire fra Barcellona e Juventus e che avrebbe riguardato Miralem Pjanic e Arthur Melo. Il brasiliano, infatti, si sarebbe offerto al club allenato da Koeman e avrebbe accettato anche una diminuzione del suo attuale ingaggio pur di ritornare a giocare nel Barcellona.

Arthur Melo si sarebbe offerto al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa sportiva spagnola, si sarebbe potuto definire nelle ultime settimane uno scambio di mercato fra Pjanic e Arthur Melo fra Barcellona e Juventus.

Decisivo, per la mancata concretizzazione della trattativa, il rifiuto del Barcellona ad accettare il ritorno del brasiliano. Pjanic dovrebbe, comunque, arrivare in bianconero e potrebbe, quindi, diventare un compagno di squadra del brasiliano. A lasciare la Juventus potrebbe essere Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra.

La società bianconera, dalla sua partenza, potrebbe ricavare circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare a centrocampo Miralem Pjanic e Manuel Locatelli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Sassuolo dovrebbe incontrare nei prossimi giorni la società bianconera per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista.

Potrebbe essere decisivo l'inserimento di una contropartita tecnica gradita dalla società emiliana. I bianconeri potrebbero, quindi, offrire una somma cash da circa 32 milioni di euro compresi i bonus più il cartellino del centrocampista classe 2001.

In questo modo andrebbero ad accontentare il Sassuolo che chiede circa 40 milioni di euro per Locatelli. Intanto, si starebbe lavorando anche all'acquisto di un difensore centrale in caso di partenza di Daniele Rugani. Potrebbe essere German Pezzella il giocatore a trasferirsi alla Juventus. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.