La Juventus non ha ancora annunciato un acquisto per la prima squadra durante il Calciomercato estivo. Potrebbe però essere ufficializzato a breve l'arrivo di Kaio Jorge, in uscita dal Santos.

Tanti acquisti invece hanno riguardato il settore giovanile, che potrebbero essere utili per la Primavera bianconera ma anche per l'under 23. In particolar modo sono arrivati i vari Muhamerovic, Vinarcik, Boende, Vinarcik e Bandolo. A questi bisogna aggiungere anche la punta Cudrig, arrivato dal Monaco. La Juventus starebbe lavorando però a un ulteriore rinforzo per il settore avanzato, che dovrebbe andare a rinforzare il settore avanzato.

Si tratta di Mirhan Inan, punta dello Stoccarda Primavera, che viene definito l' "Haaland turco". Il classe 2003 dovrebbe andare a rinforzare la Juventus under 23. Con il contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso.

La punta Mirhan Inan potrebbe essere un acquisto per la Juventus under 23

Cresciuto nel settore giovanile dello Stoccarda, Mihan Inan ha giocato nell'under 17 della squadra tedesca disputando 14 partite e segnando 4 gol. Nell'under 19 invece ha disputato 5 partite con un gol. Fa già parte integrante delle nazionali giovanili della Turchia, è già stato selezionato nell'under 18 ma fino ad adesso non ha disputato una partita.

Può giocare sia come trequartista centrale che come punta. Per fisicità ricorda molto la punta del Borussia Dortmund Erling Haaland, in quanto non è solo forte fisicamente ma bravo anche tecnicamente.

Qualora dovesse arrivare Mirhan Inan, sarebbe un ulteriore acquisto per il settore giovanile.

Intanto ci dovrebbero essere pure investimenti importanti anche per la prima squadra bianconera.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus nelle prossime settimane dovrebbe rinforzare anche la prima squadra. Oltre a Kaio Jorge, la società bianconera dovrebbe acquistare anche uno o due centrocampista.

Il preferito per la mediana sembra essere Manuel Locatelli. Attualmente però ci sarebbe troppa distanza fra offerta della Juventus e richieste del Sassuolo, proprietario del cartellino del nazionale italiano. La Juventus potrebbe definire la trattativa nei prossimi giorni, anche perché la volontà del giocatore è quella di trasferirsi in bianconero.

Potrebbe però arrivare un altro centrocampista, soprattutto se dovesse partire Aaron Ramsey. A tal riguardo il gallese ha mercato in Inghilterra. In caso di una sua cessione potrebbe arrivare Miralem Pjanic, che lascerà probabilmente il Barcellona perché non considerato utile al progetto sportivo catalano. Il bosniaco potrebbe partire in prestito di due anni o oppure lasciare a parametro zero la società spagnola.