Mancano pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A ma continuano ad arrivare indiscrezioni di calciomercato legate a Cristiano Ronaldo.

Secondo un rumors che circola da ieri l'attaccante di Madeira potrebbe tornare al Real Madrid in questa sessione di calciomercato estivo. Questa indiscrezione è stata diffusa direttamente da Edu Aguirre, giornalista e da anni amico del portoghese. Le parole di Aguirre sono state dette durante la diretta del programma "Chiringuito" in Spagna e in poco tempo hanno fatto il giro del web.

Cristiano Ronaldo e le dichiarazioni di Aguirre

Edu Aguirre, giornalista e amico personale di Cristiano Ronaldo, durante la puntata del programma "Chiringuito" in Spagna, ha annunciato un rumors che dal pomeriggio circolava a Madrid: "Carlo Ancelotti vuole riportare Cristiano Ronaldo al Real Madrid, è tutto vero. Ancelotti sta insistendo per un clamoroso ritorno del portoghese al Bernabeu, i rapporti tra i due sono buonissimi. Mi riferisco al futuro immediato di Ronaldo, c'è una possibilità importante che possa succedere prima del 1° settembre. Nelle ultime settimane Ancelotti è ossessionato per avere il portoghese da subito. Ci sono chiamate costanti e credo che sia un affare possibile".

Futuro incerto per Cristiano Ronaldo?

Il futuro di Cristiano Ronaldo con la Juventus quindi, secondo queste indiscrezioni, sarebbe ancora tutto in discussione. Negli ultimi giorni e soprattutto nelle ultime ore il futuro del portoghese è infatti tornato al centro dei rumors di mercato.

Sulla stampa spagnola si parla da giorni anche di una possibilità del tutto diversa, ossia che Ronaldo possa invece trasferirsi al Psg nella prossima stagione.

Il 30 giugno 2022 infatti scade sia il contratto di Mbappè col Psg (che sarebbe fortemente voluto dal Real Madrid), sia quello di Cristiano Ronaldo con la Juventus, quindi il portoghese - secondo tali indiscrezioni - potrebbe sostituire proprio il bomber francese a Parigi.

Ronaldo e il suo possibile sostituto alla Juventus

Intanto nelle ultime ore la testata spagnola Don Balon ha sottolineato che il prossimo 30 giugno scade pure il contratto del giovane talento classe 2002 Ansu Fati con il Barcellona e per il momento l'ipotesi del rinnovo non pare essere all'orizzonte.

Secondo alcune indiscrezioni ad avere giocatore a parametro zero potrebbe essere interessata anche la Juventus, specie in caso di addio di Cristiano Ronaldo nella prossima estate. A tal proposito è curioso notare che il procuratore Jorge Mendes cura gli affari sia di Ronaldo che di Fati e dunque potrebbe giocare un ruolo determinante in questa ipotetica dinamica, portando il baby fenomeno alla corte di Massimiliano Allegri.