La Juventus in questi giorni sta proseguendo il suo lavoro sul mercato per cercare di definire quanto prima l'acquisto di qualità a centrocampo. Sembra vicino il trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla società bianconera, con il nazionale italiano che potrebbe già essere disponibile per la trasferta della Juventus alla Dacia Arena nel match della prima di giornata di campionato contro l'Udinese previsto domenica 22 agosto. La società bianconera però è impegnata in questi giorni anche nel definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'intesa contrattuale con Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Non sono previsti gli incontri con l'agente sportivo di Federico Bernardeschi e con quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese quindi potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera a giugno 2022. A parlare del futuro professionale della punta è stato il giornalista sportivo di Sky Sports Uk Kaveh Solhekol, che ha dichiarato: "Secondo me il Paris Saint Germain ingaggerà Cristiano Ronaldo dalla Juventus e Paul Pogba dal Manchester United, entrambi a parametro zero. Perché non portare avanti questi politica e non compiere queste mosse?".

Il Paris Saint Germain potrebbe ingaggiare Cristiano Ronaldo e Pogba a parametro zero nel 2022

Secondo il giornalista sportivo Solhekol, il Paris Saint Germain dopo l'arrivo di Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos e Leo Messi potrebbe acquistare altri giocatori a parametro zero a giugno 2022. Cristiano Ronaldo e Paul Pogba andranno in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione rispettivamente con la Juventus e il Manchester United.

L'eventuale addio del portoghese permetterebbe alla società bianconera di alleggerire il bilancio e allo stesso tempo di ringiovanire il settore avanzato. Si parla di un interesse concreto per Erling Haaland, che a giugno 2022 potrebbe lasciare il Borussia Dortmund con il pagamento di una clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Paul Pogba piace anche alla Juventus

Il centrocampista francese Paul Pogba piace anche alla Juventus e non è da scartare la possibilità che la società bianconera provi ad ingaggiarlo a parametro zero. Il rapporto professionale fra la Juventus e l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola potrebbe agevolare il trasferimento a parametro zero del francese nella società bianconera. Il centrocampista francese guadagna attualmente circa 16 milioni di euro a stagione. Un ingaggio sostenibile dalla Juventus soprattutto se fosse confermato l'addio di Cristiano Ronaldo: il portoghese guadagna circa 30 milioni di euro a stagione.