Nella prima giornata di Serie A la Roma di Mourinho ha battuto la Fiorentina di Italiano per 3-1. La squadra giallorossa ha segnato con il gol di Mkhitaryan e una doppietta di Veretout, due assist serviti dal nuovo arrivato Abraham e uno da Shomurodov. Per la Fiorentina l'unica rete è stata realizzata da Milenkovic, su assist di Pulgar.

Subito tre punti dunque per José Mourinho, nella gara che segnava il suo ritorno ufficiale nel calcio italiano dopo 11 anni di assenza.

Le formazioni iniziali

Questo il tabellino iniziale della partita:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout (39' st Bove), Pellegrini (39' st Perez), Mkhitaryan (39' st El Sharaawy); Abraham (23' st Shomurodov).

A disposizione: Calafiori, Diawara, Fuzato, Kumbulla, Mayoral, Reynolds, Villar, Zalewski. Allenatore: Mourinho.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti (39' st Saponara), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (29' st Benassi), Pulgar, Maleh (1' st Castrovilli); Callejon (18' pt Terracciano), Vlahovic, Gonzalez (39' st Sottil). A disposizione: Bianco, Duncan, Kokorin, Martinez Quarta, Munteanu, Ranieri, Terzic. Allenatore: Italiano.

La partita Roma-Fiorentina

Nel primo quarto d'ora la Fiorentina è sembrata a suo agio. La prima occasione importante per la partita è stata proprio dei viola all'8° minuto, con un pericolo cross di Callejon per Vlahovic, ma i giallorossi si salvano.

Al 16° tuttavia arriva un episodio che cambia la partita, con un cartellino rosso al portiere viola Dragowski Poco dopo l’espulsione del polacco arrivato 1-0 dei giallorossi con Mkhtaryan, al termine di un’azione in cui Vlahovic ha perso un pallone e che Milenkovic si è fatto sfuggire Abraham che ha servito l’assist per l’armeno.

La squadra viola non si è scomposta e dopo due buone chances da rete in chiusura di primo tempo (Bonaventura e Maleh) è entrata più convinta in campo nella ripresa, trovando il gol dell' 1-1 con Milenkovic al 60’ (poco prima era stato espulso Zaniolo per un secondo giallo).

Poco dopo però la Roma torna avanti: Abraham dalla destra mette in mezzo per Veretout che sul filo del fuorigioco trova il 2-1.

Lo stesso francese si ripete poi all’80° sfruttando un bel passaggio filtrante di Shomurodov: è il 3-1 finale.

Le altre partite della Serie A della domenica

Questa domenica si sono giocate anche altre tre partite valevoli per la prima giornata di Serie A. Alle ore 18:30 finisce 2-2 tra Udinese e Juventus alla Dacia Arena. Nel primo tempo le reti juventine con Dybala e Cuadrado che portano sul 2-0 la squadra di Allegri all'intervallo.

Poi, nella ripresa, prima accorcia Pereyra su rigore, poi un errore di Szczesny regala il pari a Deulofeu. Nel finale viene annullato dal Var un gol a Cristiano Ronaldo per fuorigioco.

Alla stessa ora c'è stato successo rocambolesco del Bologna per 3-2 sulla Salernitana. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo: prima va a segno Bonazzoli per la Salernitana, poi arriva il pareggio di De Silvestri. Nuovo vantaggio granata con Coulibaly, prima della rimonta rossoblù con Arnautovic e nuovamente De Silvestri. La partita ha avuto tre espulsi: Strandberg per i campani, Soriano e Schoulten per gli emiliani.

In serata il Napoli batte il Venezia 2-0. Accade tutto nella ripresa, con i gol di Insigne ed Elmas: azzurri vittoriosi nonostante il rosso a Osimhen nel primo tempo.

La prima giornata di Serie A si chiude questo lunedì

Questo lunedì 23 agosto sono in programma le ultime due partite della prima giornata di Serie A.

Alle ore 18:30 c'è Cagliari-Spezia, mentre alle 20:45 si disputa Sampdoria-Milan.