Allo stadio Olimpico Grande Torino, per la prima giornata del campionato di Serie A, questo sabato 21 agosto alle ore 20:45 va in scena il match tra Torino e Atalanta.

Come si presenta il Torino all'esordio di campionato in Serie A

Dopo una stagione conclusa con il raggiungimento della salvezza alla penultima giornata, il Torino è chiamato a un nuovo torneo in cui proverà a piazzarsi almeno nella prima metà della classifica di Serie A. La squadra è stata affidata all'attenta guida di mister Ivan Juric. Il nuovo tecnico del Torino viene da una stagione ad alti livelli con il Verona, conclusa al decimo posto in classifica.

Il tecnico per ora è riuscito a evitare la partenza di giocatori importanti come Andrea Belotti (che però è in dubbio per il match inaugurale a causa di un infortunio). In porta invece ci sarà invece Milinkovic Savic, che è il nuovo titolare dopo la partenza di Salvatore Sirigu, trasferitosi al Genoa.

Nella partita di Coppa Italia contro la Cremonese, meno di una settimana fa, i granata non hanno convinto i tifosi e l'allenatore, riuscendo a ottenere il passaggio del turno solo ai calci di rigore, dopo aver pareggiato 0-0.

Gli indisponibili per il match di stasera saranno Ansaldi e Zaza.

Come si presenta l'Atalanta all'esordio in campionato di Serie A

La squadra bergamasca è intenzionata a rimanere anche in questa stagione tra le big del campionato, provando anche ad andare avanti più possibile in Champions League.

L'Atalanta, insieme al Milan, inoltre è stata l'unica squadra tra le big italiana che parteciperà alle coppe europee a non aver cambiato allenatore questa estate (appunto Gasperini per i nerazzurri e Pioli per i rossoneri): questa continuità tecnica è un fattore da non sottovalutare.

Sul mercato il club bergamasco ha ceduto sia Romero che Gollini in Inghilterra, al Tottenham: i due sono stati sostituiti con Musso e Demiral.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In casa nerazzurra per l'esordio in campionato ci saranno vari assenti, fra i quali Toloi, Freuler e De Roon (tutti squalificati), oltre a Zapata e Hateboer che sono infortunati.

Probabili formazioni Torino-Atalanta

Questi i probabili titolari della partita:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Rodriguez; Pjaca, Verdi; Sanabria.

Allenatore: Juric

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Ilicic. Allenatore: Gasperini