Nuovo infortunio in casa Atalanta: il laterale destro Hans Hateboer ha avvertito nuovamente un fastidio al metatarso del piede sinistro. Secondo alcune indiscrezioni il calciatore olandese rischia l’intervento chirurgico, che potrebbe tenerlo fuori per un paio di mesi. Intanto i bergamaschi si guardano attorno sul mercato per potenziale la fascia destra, dove al momento hanno a disposizione il solo Maehle.

Ricordiamo che in questa sessione di Calciomercato l'Atalanta ha finora effettuato le cessioni di Romero e Gollini al Tottenham.

L'Atalanta vorrebbe Zappacosta del Chelsea

Un nome accostato all'Atalanta nelle ultime ore è quello dell'italiano, ora al Chelsea, Davide Zappacosta. L'esterno potrebbe ritornare in Serie A in quanto non trova spazio con la maglia dei Blues ed è considerato in esubero dal tecnico Tuchel.

Dopo i prestiti al Genoa e alla Roma, ora il giocatore potrebbe lasciare Londra a titolo definitivo per fare ritorno in Italia. Un aspetto da considerare è il fatto che il suo contratto con il club londinese scade nel 2022.

Secondo alcune indiscrezioni i nerazzurri avrebbero già avviato una trattativa con il Chelsea per il laterale classe '92. Il club campione d'Europa vorrebbe una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro per cedere Zappacosta a titolo definitivo, mentre la società bergamasca vorrebbe prelevarlo attraverso un prestito con diritto di riscatto.

I due club si dovrebbero risentire a breve per capire come eventualmente proseguire la trattativa.

Davide Zappacosta già conosce bene l'ambiente dell'Atalanta, avendo militato nella squadra nella stagione 2014-2015, prima di essere ceduto al Torino.

Il piano B della 'dea' sarebbe Pol Lirola dalla Fiorentina

Un altro nome che circola in queste ore per la fascia destra della squadra bergamasca è quello dello spagnolo ex Sassuolo, ora in forza alla Fiorentina, Pol Lirola.

Sul giocatore vi sarebbe interesse da parte dell'Atalanta e anche dei francesi dell'Olympique Marsiglia.

Il giocatore classe '97 non è stato convocato nemmeno per la gara di Coppa Italia che i viola giocheranno contro il Cosenza stasera 13 agosto alle ore 21.

Lirola viene da una stagione piuttosto deludente con la maglia della Fiorentina e ha lasciato intendere di esser pronto a una nuova avventura per dimostrare a tutti le sue vere potenzialità: in tal senso Bergamo potrebbe essere la piazza ideale per ripartire.