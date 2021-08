A due giorni dall'inizio del campionato, la Juventus vede sempre più allontanarsi Cristiano Ronaldo da Torino. Aumentano i sospetti su un suo addio alla Serie A in direzione Parigi. Il suo agente Mendes, però, è alla ricerca di un accordo anche con il Manchester City.

Nel momento in cui CR7 decidesse di salutare i compagni, il club bianconero si vedrà costretto a rifugiarsi alla ricerca di un suo sostituto.

CR7 e gli intrecci di mercato tra Juventus, PSG e City

Nella trattativa che potrebbe portare Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain, è molto importante quale sarà il futuro di Mbappé.

Altro intreccio possibile di mercato è quello che riguarda Harry Kane, obiettivo principale di Pep Guardiola, ma se il Manchester City non riuscisse a prendere il bomber della nazionale inglese, potrebbero virare sull'acquisto di Cristiano Ronaldo.

Tra i sostituti del portoghese la Juventus avrebbe individuato Gabriel Jesus, che è in uscita dai "Citizens" e potrebbe dunque arrivare a Torino alla corte di Massimiliano Allegri.

Continuano le trattative per Pjanic

La Juventus, dopo l'acquisto di Locatelli, continua a monitorare per il centrocampo il nome di Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona a causa del suo pesante ingaggio.

Il giocatore bosniaco ha già da tempo dato il consenso ad un suo ritorno a Torino, ma il club bianconero può accoglierlo solo nel caso in cui McKennie venga ceduto.

Il Barcellona, da parte sua, pur di liberarsi del pesante ingaggio è disposto a cedere il giocatore, che continua a non essere convocato per le partite ufficiali, con un prestito gratuito.

Durante l'intervista del giorno prima della partita, l'allenatore del club blaugrana ha parlato anche della situazione in cui si ritrova Miralem Pjanic, definendola come una situazione difficile da decifrare e molto delicata.

Appare ormai chiaro a tutti che il destino del giocatore sarà lontano dalla Spagna con club italiani come la Juventus, il Milan e l'Inter pronti ad acquistare il giocatore classe 1990.

Ipotesi Maksimovic a parametro zero

Sempre sul mercato in uscita, la società bianconera continua a lavorare per cedere gli esuberi. Tra i giocatori con le valigie in mano vi è Daniele Rugani, che continua ad essere un obiettivo concreto del Napoli, in quanto è un giocatore molto gradito a Luciano Spalletti.

Ma l'acquisto del difensore italiano da parte del club partenopeo ci sarà solo quando il Napoli lascierà partire In direzione Olympiacos Kostas Manolas.

Secondo "Tuttosport", in caso di partenza di Daniele Rugani, la Juventus potrebbe pensare di mettere sotto contratto il difensore serbo, ex Napoli, Nikola Maksimovic che ora è senza contratto e quindi si potrebbe acquistare a parametro zero, diventando così il quarto difensore per Massimiliano Allegri.