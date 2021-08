La Juventus nelle prossime ore incontrerà nuovamente il Sassuolo per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato di Manuel Locatelli. Attualmente la distanza fra offerta bianconera e richieste degli emiliani è notevole, ma c'è fiducia in merito all'approdo del nazionale italiano in bianconero.

La Juventus però valuta pure altri centrocampisti, anche perché potrebbe effettuare due innesti sulla mediana. Se infatti dovesse partire Ramsey la società bianconera potrebbe acquistare non solo una mezzala come Locatelli, ma anche un mediano davanti alla difesa.

Interessa Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito gratuito.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa tedesca però la società bianconera starebbe valutando un altro acquisto a prezzo vantaggioso. Si tratta di Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale francese in scadenza di contratto a giugno 2022. La società bavarese potrebbe cederlo infatti per circa 10 milioni di euro.

Tolisso può lasciare il Bayern Monaco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bayern Monaco potrebbe cedere Corentin Tolisso per circa 10 milioni di euro. Il nazionale francese va infatti in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse anche della Juventus, che già era interessata al giocatore prima che decidesse di trasferirsi al Bayern Monaco. La società bavarese vorrebbe cederlo e avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta del centrocampista austriaco Sabitzer.

Attualmente però Tolisso sarebbe considerata un'alternativa da parte della Juventus ai vari Locatelli e Pjanic, i quali sarebbero considerati gli elementi ideali per Allegri.

Di conseguenza un eventuale approdo del francese in bianconero potrebbe verificarsi solo se uno di due non dovesse arrivare a Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus intanto è al lavoro anche per alleggerire la rosa. Aaron Ramsey avrebbe mercato in Inghilterra, nelle ultime ore però si parla del centrocampista gallese come possibile acquisto del Milan, alla ricerca di un trequartista di qualità per il 4-2-3-1 di Pioli.

Potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe il gallese al Milan e Romagnoli alla Juventus. In tal caso Rugani potrebbe lasciare la società bianconera.

Si valutano inoltre altre cessioni a titolo provvisorio, in particolar modo di alcuni giovani che potrebbero andare a giocare titolari in Serie B, su tutti Fagioli che interessa al Vicenza e Ranocchia che piace al Perugia.