Il trasferimento di Leo Messi al Paris Saint Germain rimarrà probabilmente la notizia principale di questo Calciomercato estivo. L'argentino infatti sembrava destinato a chiudere la sua carriera professionale al Barcellona. La punta argentina ha sottoscritto un nuovo contratto con la società francese da 35 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023.

A luglio si era parlato invece soprattutto di un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla società francese: trattativa che non si sarebbe concretizzata perché il Paris Saint Germain avrebbe dovuto spendere circa 30 milioni di euro per il costo del cartellino oltre a quello dell'ingaggio.

Così Cristiano Ronaldo è rimasto alla Juventus e recentemente mister Allegri ne ha ribadito l'importanza, non solo tecnica ma anche come esempio nei confronti della rosa bianconera.

Di recente è stato intervistato il difensore del Lille José Fonte, ex compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha dichiarato che è molto bello per il calcio francese avere un giocatore come Messi. Ha poi aggiunto di aver scherzosamente invitato CR7 a trasferirsi al Lille per sfidare Messi.

Fonte ha invitato CR7 a trasferirsi in Francia, il portoghese ha risposto con una risata

"Ho scritto a Cristiano Ronaldo di venire al Lille, mi ha risposto solo con una risata". Queste le dichiarazioni di José Fonte in una recente intervista riguardante l'approdo di Messi al Paris Saint Germain.

Il difensore ha spiegato di aver invitato Cristiano Ronaldo al Lille così da poter sfidare in campionato la punta argentina. La risposta del portoghese è stata una risata, segnale evidente di come voglia rimanere alla Juventus. Il giocatore ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2022 e probabilmente sarà rispettato.

Pare difficile infatti il prolungamento di contratto di Cristiano Ronaldo per un'altra stagione. Più probabile che la Juventus, per il dopo CR7, possa regalarsi l'acquisto di una punta giovane, come ad esempio Erling Haaland.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per il centrocampo. Potrebbero arrivare infatti uno o due centrocampisti: il preferito sembra essere Manuel Locatelli.

Piace anche Pjanic, ma il giocatore del Barcellona potrebbe arrivare in caso di cessione di Ramsey. Dovrebbe inoltre arrivare un difensore in caso di partenza di Daniele Rugani.

Si attende intanto l'ufficialità dell'acquisto di Kaio Jorge. Il giocatore ha già effettuato le visite mediche alla Continassa la scorsa settimana e a breve dovrebbe iniziare la preparazione estiva con la rosa bianconera.