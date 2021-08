La Juventus nelle prossime settimane è attesa da importanti acquisti a centrocampo. Si utilizza il plurale perché non è da scartare la possibilità che in caso di cessione di Ramsey, siano almeno due i rinforzi sulla mediana. Fra l'altro, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sia Fagioli che Ranocchia potrebbero lasciare la società bianconera in prestito per trasferirsi rispettivamente al Vicenza e al Perugia.

A proposito di acquisti per il centrocampo, Il primo potrebbe essere Miralem Pjanic, che arriverebbe in prestito o eventualmente a parametro zero dal Barcellona.

Altro nome gradito è quello di Manuel Locatelli, nei prossimi giorni è atteso l'incontro fra Sassuolo e Juventus per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del nazionale italiano.

La Juve però starebbe lavorando ad alternative a Locatelli. Una di queste è rappresentata dal centrocampista francese del Monaco Aurelien Tchouameni, che sta dimostrando in Francia di essere un giocatore importante nonostante la giovane età.

Tchouameni possibile alternativa a Locatelli

Il centrocampista Aurelien Tchouameni è un classe 2000, il Monaco potrebbe cederlo ma a un prezzo di almeno 40 milioni di euro, più o meno la stessa valutazione di mercato di Manuel Locatelli. Il giovane è considerato in Francia il "nuovo Pogb " per fisicità e tecnica.

Pare difficile però pensare che la Juventus possa investire una tale somma per il giocatore, a meno che il Monaco conceda un pagamento dilazionato.

Un altro giocatore seguito dalla Juventus come alternativa a Locatelli sarebbe Renato Sanches. Secondo la stampa francese però il portoghese avrebbe già un'intesa con il Barcellona.

Anche qui però difficilmente la società catalana investirà una somma importante per il giocatore, valutato circa 30 milioni di euro. Pare più probabile che la trattativa si concretizzi qualora il Lille concedesse una dilazione di pagamento sul cartellino o eventualmente lo cedesse in prestito con diritto di riscatto.

Il resto del mercato della Juventus

Potrebbero esserci novità importanti nei prossimi giorni, sia per quanto riguarda Pjanic che per Locatelli.

Intanto la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare anche la difesa, soprattutto nel caso in cui Daniele Rugani dovesse trasferirsi alla Lazio. Il difensore toscano piace a Maurizio Sarri, i due hanno lavorato insieme all'Empoli. Se si dovesse concretizzare la cessione del toscano, la Juventus potrebbe acquistare German Pezzella. Il difensore argentino va in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022 e potrebbe lasciare la società toscana per circa 10 milioni di euro.