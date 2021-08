La Juventus disputerà la prima giornata di campionato senza i centrocampisti Rabiot, McKennie e Arthur Melo. Il francese attualmente è infortunato e dovrebbe saltare solo il match contro l'Udinese. L'americano invece è squalificato una giornata, mentre il brasiliano sta recuperando dopo l'intervento per una calcificazione ossea e tornerà in campo solo in autunno inoltrato.

Si è parlato molto di Arthur Melo negli ultimi giorni, in quanto - secondo alcune indiscrezioni di mercato - si sarebbe offerto al Barcellona. I catalani però non sarebbero interessati al ritorno del centrocampista. Non è però da scartare la possibilità che il brasiliano possa lasciare la Juventus, se non durante questo Calciomercato estivo, in quello di gennaio.

D'altronde il giocatore rientrerà probabilmente fra circa tre mesi.

Secondo la stampa spagnola su Arthur Melo ci sarebbero diverse società interessate. In Inghilterra Arsenal e Tottenham potrebbero presentare un'offerta alla Juventus per il centrocampista. A queste bisogna aggiungere anche la Roma, poiché il tecnico José Mourinho starebbe cercando un giocatore abile nell'impostazione di gioco proprio come il brasiliano.

Il tecnico Mourinho sarebbe interessato a Arthur Melo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola il tecnico della Roma Mourinho sarebbe interessato all'acquisto di Arthur Melo. Il brasiliano potrebbe essere un pezzo pregiato del calciomercato invernale, considerando che sta difficilmente lascerà la Juventus in estate.

Attualmente infatti sta recuperando dall'intervento per una calcificazione ossea che potrebbe portarlo a rientrare fra tre mesi.

La Juventus potrebbe valutare una sua cessione ma probabilmente in prestito. Risulta difficile trovare infatti società in grado di investire circa 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore, arrivato lo scorso calciomercato estivo nello scambio che ha portato Pjanic al Barcellona.

La società catalana ha registrato a bilancio un prezzo di mercato per il brasiliano da 70 milioni di euro. La società bianconera quindi non vuole realizzare minusvalenze finanziarie e di conseguenza potrebbe cederlo in prestito.

Il resto mercato della Juventus

Il tecnico Massimiliano Allegri spera che Arthur Melo possa rientrare quanto prima, così da poter valutare un suo eventuale inserimento.

Se quindi per il brasiliano probabilmente si aspetterà gennaio per decidere una sua eventuale partenza, diverso invece sembra essere il futuro professionale di Ramsey. Il gallese infatti potrebbe lasciare la Juventus già durante il calciomercato estivo. Si parla di un possibile scambio di mercato che porterebbe il centrocampista al Milan e il difensore Romagnoli alla società bianconera. Se si dovesse concretizzare tale trattativa di mercato, potrebbe allora partire Rugani. Il difensore toscano interessa a Maurizio Sarri, i due hanno già lavorato insieme all'Empoli diverse stagioni fa.