Nell'ultima amichevole precampionato della Juventus contro l'Atalanta, mister Massimiliano Allegri ha potuto trarre buone indicazioni dai suoi ragazzi. I bianconeri si sono imposti per 3-1.

Per la Juventus hanno segnato Dybala, Bernardeschi e Morata, mentre per i bergamaschi è andato in gol Muriel su rigore.

Juventus-Atalanta 3-1, ottima partita di Dybala

La Juventus batte l' Atalanta per 3-1 nell' ultima amichevole precampionato, disputando nel complesso una buona partita. Allegri può ritenersi soddisfatto della gara dei suoi giocatori, in special modo di Paulo Dybala che era al debutto stagionale e si è fatto trovare subito pronto.

Oltre ad aver segnato la rete del vantaggio, l'attaccante argentino ha messo in mostra un'ottima condizione fisica, lottando su tutti i palloni e offrendo assist per i compagni. Anche Ronaldo ha giocato tutto sommato una buona gara ed è stato l'artefice dell'azione che ha portato il vantaggio spigliato da Dybala.

Pure Federico Bernardeschi si è ritagliato un buon spazio, l'esterno ha realizzato una rete con un grande tiro da fuori area, che non ha dato scampo a Musso

Ottime prove anche da parte di Chiesa, Cuadrado, De Ligt e Ramsey, da rivedere invece Alex Sandro, Bonucci e Bentancur.

Fra i subentrati Alvaro Morata è sceso in campo nel secondo tempo ed è apparso subito in ottima condizione, così come Kulusevski, che si è fatto trovare subito pronto.

Ecco i voti dei giocatori di Allegri che hanno battuto per 3-1 l' Atalanta:

Sczesny 6, Cuadrado 6,5, Bonucci 5,5, De Ligt 6,5, Alex Sandro 5,5, Ramsey 6, Bentancur 6,5, Bernardeschi 7, Chiesa 6,5, Dybala 7,5 Ronaldo 6,5.

Subentrati: Pinsoglio s.v., Chiellini s.v., McKennie 6, Morata 6, Kulusevski 6, Fagioli s.v., Ranocchia s.v., Rugani s.v., De Sciglio s.v., Pellegrini s.v.

Mister Massimiliano Allegri 7

Serve urgentemente un centrocampista, Locatelli è sempre l'obiettivo

Da questa partita si è capito che la Juventus deve continuare a lavorare sul centrocampo, il reparto che ha avuto più problemi lo scorso anno con Pirlo in panchina.

In particolare manca un vero regista: Ramsey davanti alla difesa infatti non ha convinto del tutto, per questo motivo servirebbe urgentemente l'arrivo di un elemento come Manuel Locatelli.

Le ultime settimane di mercato saranno l'occasione per completare la rosa: per questo motivo, la dirigenza deve affrettare i tempi regalando ad Allegri le pedina giuste.