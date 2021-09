La Juventus contro lo Spezia conquista un'importante vittoria non solo per la classifica ma anche per il morale dei giocatori. I due punti raccolti in quattro partite di campionato dimostrano le difficoltà dei bianconeri. E' stato lo stesso Massimiliano Allegri a sottolineare come il successo in sofferenza contro lo Spezia sia stato utile anche per far capire ai giocatori che non saranno i tre punti guadagnati contro i liguri a risolvere i problemi della Juventus. Il tecnico toscano ha voluto lanciare delle frecciatine anche ad alcuni giocatori bianconeri.

Su Chiesa ha sottolineato che è stato sostituito per un problema muscolare.

Le critiche principali però le ha mosse a due centrocampisti, Adrien Rabiot e Weston McKennie. Sul francese ha detto che deve migliorare negli inserimenti e in zona gol. Secondo il tecnico toscano potrebbe fare 10 gol a stagione. Il gol del vantaggio dei bianconeri è merito anche di un inserimento di Rabiot, che ha servito poi Moise Kean per l'1 a 0. Frecciatina anche a McKennie, il centrocampista americano secondo Allegri avrebbe potuto segnare allo Spezia almeno quattro gol.

'I giocatori devono migliorare: McKennie in area di rigore deve fare almeno quattro gol'

"La classifica non la dobbiamo guardare. Adesso cerchiamo già domenica contro la Sampdoria di fare la prima vittoria in casa della stagione.

Piano, piano: dove possiamo arrivare non lo so ma i giocatori devono migliorare. McKennie in area di rigore doveva fare almeno quattro gol contro lo Spezia, li fai la differenza". Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in riferimento al centrocampista americano Weston McKennie, che avrebbe potuto segnare diversi gol contro i liguri.

Il tecnico toscano ha lasciato intendere che molti giocatori bianconeri possono migliorare molto, per questo non si può dire dove può arrivare questa Juventus. Di certo sarà importante vincere le prossime partite da qui alla pausa per le nazionali, sia per la classifica che per il morale.

Le prossime partite della Juventus

Il tecnico Massimiliano Allegri nel post partita di Spezia-Juventus ha dichiarato che spera di vincere la prima partita della stagione all'Allianz Stadium.

Domenica 26 settembre alle ore 12:30 ci sarà la sfida di campionato contro la Sampdoria. Un match importante per i bianconeri per dare continuità al risultato ottenuto contro lo Spezia. Mercoledì 29 settembre è prevista la seconda giornata del girone di Champions League contro il Chelsea all'Allianz Stadium di Torino. Un match difficile contro i campioni d'Europa che dirà molto della crescita della Juventus. L'ultima partita prima della pausa per le nazionali sarà contro il Torino sabato 2 ottobre.