La Juventus in questo inizio stagione ha raccolto un punto su tre partite di campionato, fornendo prestazioni deludenti.

I bianconeri stanno avendo difficoltà tecniche anche dal punto di vista individuale. Uno dei più deludenti finora è stato Szczesny. Il portiere polacco è stato decisivo nei due gol realizzati dall'Udinese permettendo ai friulani di pareggiare il match della prima giornata di campionato. Pesante anche l'errore contro il Napoli, che ha causato il provvisorio pareggio dei campani di Politano.

Sui social diversi tifosi della Juventus hanno suggerito al tecnico Massimiliano Allegri di sostituire il nazionale della Polonia con Mattia Perin.

L'allenatore livornese ha ribadito però la fiducia all'attuale portiere titolare, anche se probabilmente molto dipenderà dalle prossime partite della Juventus e dalle prestazioni che fornirà Szczesny.

Intanto del giocatore ha parlato l'ex portiere della nazionale della Polonia Jan Tomaszewski. L'ex giocatore ha suggerito per adesso a Sczcesny una pausa dalla Juventus e dalla nazionale della Polonia e in futuro di lasciare Torino.

'I tifosi a Torino e in patria non amano troppo Szczesny'

"Mi sono fatto l’idea che i tifosi a Torino e in patria non lo amino troppo e lui sente questa cosa, mettendosi una grande pressione". Queste le dichiarazioni di Tomaszewski su Szczesny, l'ex portiere ha aggiunto: "Per un portiere non è mai un bene quando pensa troppo, perché perde brillantezza e reattività".

Proseguendo le sue considerazioni l'ex portiere della Polonia ha rimarcato: "Io credo che adesso gli possa fare bene una pausa e in futuro deve pensare di lasciare Torino".

Secondo l'ex portiere quindi Sczcesny non si sentirebbe ben voluto dai tifosi della Juventus. Per l'ex giocatore quindi la miglior decisione per il portiere bianconero sarebbe quella di lasciare la Juve per una nuova esperienza professionale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il resto mercato della Juventus

La Juventus nei mesi scorsi avrebbe provato a ingaggiare Donnarumma, in scadenza di contratto dal Milan. Alla fine però il mancato arrivo del nazionale italiano sarebbe dovuto alla difficoltà nel cedere Szczesny. La società bianconera avrebbe voluto almeno 30 milioni di euro dalla partenza del portiere polacco, non sono però arrivate offerte adeguate e per questo sarebbe rimasto in bianconero.

Se le prestazioni di Szczesny dovessero continuare a essere negative, non è da scartare la possibilità che venga ceduto a gennaio. In tal caso i bianconeri potrebbero dare fiducia a Perin nel ruolo di portiere titolare, acquistando un secondo affidabile.