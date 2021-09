La Juventus contro lo Spezia ha ritrovato Federico Chiesa. Dopo i minuti disputati contro il Milan in cui non è riuscito ad incidere come ci si aspettava, il nazionale italiano ha giocato una partita importante a La Spezia segnando anche il gol del 2 a 2. Il centrocampista sostituito negli ultimi minuti per un problema muscolare dalla panchina ha incitato in suoi compagni. Il match è finito 3 a 2 per i bianconeri, un successo importante per la classifica e per il morale dei giocatori di Allegri. L'importanza di Federico Chiesa per la Juventus è evidente, lo dimostrerebbe anche la volontà della società bianconera di non voler cedere.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti il Chelsea starebbe provando ad acquistare il nazionale italiano dopo l'interesse concreto dello scorso Calciomercato estivo.

La società inglese infatti sarebbe pronta ad offrire una somma cash più un giocatore da scegliere fra Jorginho, Werner e Pulisic per il centrocampista della nazionale italiana. La Juventus però non sarebbe disposta a trattare la sua cessione e lo avrebbe dichiarato incedibile.

Il centrocampista Jorginho possibile contropartita per Chiesa: per la Juve sarebbe incedibile

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea sarebbe interessato a Federico Chiesa. La società inglese potrebbe offrire uno fra Jorginho, Werner e Pulisic più una somma cash per il nazionale italiano.

La società bianconera però considererebbe incedibile Chiesa. Sarebbe infatti uno dei giocatori da cui la Juventus vuole costruire il nuovo progetto sportivo bianconero con Allegri tecnico. Si era parlato di un interesse concreto durante il calciomercato estivo anche del Bayern Monaco per Chiesa. Da parte della Juventus c'è stata però sempre la volontà di rifiutare ogni offerta per il suo centrocampista.

Con l'addio di Cristiano Ronaldo in questo momento i riferimenti tecnici del settore avanzato sono Paulo Dybala e Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe quindi affidare il settore avanzato del presente e del futuro a Chiesa e a Dybala. Il vice presidente Pavel Nedved ha parlato dell'argentino nel prepartita di Spezia-Juventus sottolineando che in questo momento si sta pensando al calcio giocato.

L'incontro con l'agente sportivo Jorge Antun potrebbe esserci durante la pausa per le nazionali. Nedved si è detto fiducioso sul prolungamento di contratto di Paulo Dybala anche se attualmente ci sarebbe ancora distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. Dovrebbe rimanere alla Juventus nelle prossime stagione anche Alvaro Morata. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera riscatterà dall'Atletico Madrid il cartellino della punta spagnola.