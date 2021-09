La Juventus è sicuramente una delle delusioni del campionato italiano in questo inizio di stagione. I bianconeri hanno iniziato bene in Champions League vincendo il match contro il Malmo per 3-0. Un'altra società che sta avendo non poche difficoltà dal punto di vista del gioco e dei risultati è il Barcellona, sia in campionato che in Champions League. La sconfitta contro il Bayern Monaco nella prima giornata della massima competizione europea per 3-0 al Camp Nou conferma le difficoltà dei catalani, ribadite anche dal tecnico Ronald Koeman in una recente intervista.

E proprio l'allenatore olandese, secondo la stampa spagnola, è a rischio esonero. Tutto dipenderà dalle prossime partite da qui alla pausa per le nazionali. Qualora dovesse raccogliere risultati deludenti non è da scartare un clamoroso esonero. Si parla già dei possibili sostituti di Koeman, su tutti spicca il nome dell'ex centrocampista catalano Xavi. Secondo la stampa spagnola però ci sarebbe anche un tecnico italiano fra gli allenatori che piacciono per l'eventuale post Koeman. Si tratta di Andrea Pirlo, reduce da una stagione non ideale alla Juventus anche se chiusa con due competizioni come la Supercoppa italiana e la Coppa Italia.

Andrea Pirlo potrebbe sostituire Koeman sulla panchina del Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Andrea Pirlo potrebbe sostituire Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona qualora la società catalana decidesse di esonerarlo. Il tecnico bresciano piace molto per la sua idea di gioco, come ha dimostrato la scorsa stagione alla Juventus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarebbe infatti un allenatore ideale per la cultura calcistica catalana, basata su un gioco offensivo. Nelle ultime settimane Pirlo è stato avvicinato anche alla panchina dell'Arsenal al posto di Arteta. Nelle ultime partite però gli inglesi sono riusciti a raccogliere importanti risultati che avrebbero consolidato la posizione del tecnico spagnolo.

Il mercato degli allenatori

L'inizio di stagione difficile di Allegri alla Juventus sta rivalutando anche il lavoro di Pirlo della scorsa stagione. Il tecnico bresciano è stato considerato spesso la causa dei risultati deludenti dei bianconeri in campionato. A pesare sul suo esonero però non è tanto il quarto posto conquistato all'ultima giornata di campionato, ma la deludente Champions League disputata dalla Juventus. La sconfitta negli ottavi di finale della massima competizione europea contro il Porto probabilmente ha portato la società bianconera a decidere per il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. A distanza di qualche mese quindi, Pirlo potrebbe rilanciarsi su una panchina importante.