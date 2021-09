Fra le squadre che a livello europeo hanno iniziato la stagione al di sotto delle aspettative c'è il Barcellona. La sconfitta 0-3 contro il Bayern Monaco in Champions League ha suscitato molto clamore mediatico, al punto che tanti giornali parlano di un possibile esonero di Ronald Koeman.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i prossimi match contro Granada, Cadice e Levante saranno decisivi per la permanenza dell' allenatore olandese al Barcellona. Già circolano i nomi dei tecnici che potrebbero sostituirlo, si va dagli spagnoli Xavi e Valverde, fino all'italiano Andrea Pirlo.

L'ex tecnico della Juventus - per tipologia di calcio che ha in mente - potrebbe essere l'ideale per una squadra come il Barcellona.

Andrea Pirlo potrebbe sostituire Koeman sulla panchina del Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, lanciate dai giornali sportivi spagnoli, il Barcellona potrebbe sostituire Koeman qualora i catalani non dovessero raccogliere dei buoni risultati nelle prossime tre partite di campionato.

La sconfitta interna contro il Bayern Monaco non è stata affatto gradita dalla società che starebbe valutando dei possibili sostituti del tecnico olandese. Fra questi ci sarebbe anche Andrea Pirlo, reduce dal quarto posto in campionato con la Juventus la scorsa stagione, ma anche da due competizioni vinte come la Supercoppa italiana e la Coppa Italia.

Gli altri nomi degli allenatori accostati alla panchina dei blaugrana sono quelli di Xavi e di Valverde.

Possibile interesse dell'Arsenal per Pirlo

L'esonero dalla Juve di Andrea Pirlo è stato molto chiacchierato a maggio. Alla fine la società bianconera ha deciso di affidarsi nuovamente a Massimiliano Allegri facendogli sottoscrivere un contratto fino a giugno 2025, anche se la sua gestione non è iniziata nel migliore dei modi, con un solo punto ottenuto prime tre giornate di campionato (e una vittoria all'esordio in Champions League a Malmoe).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nelle ultime settimane intanto il tecnico bresciano Pirlo è stato accostato da alcuni media pure a un'altra panchina importante. L'Arsenal infatti starebbe valutando la possibilità di esonerare Arteta, dopo un inizio di Premier League al di sotto delle aspettative. Le prossime partite contro Burnley, Wimbledon e Tottenham potrebbero essere decisivi per l'eventuale riconferma del tecnico spagnolo sulla panchina dei Gunners.