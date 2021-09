Terminato il Calciomercato, l'Inter è al lavoro sui rinnovi con l'obiettivo di blindare i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tra questi c'è Nicolò Barella, diventato ormai il perno della mediana nerazzurra. L'ex Cagliari si è ritagliato un ruolo da protagonista nella squadra milanese e, dopo aver conquistato lo scudetto, si è anche laureato campione d'Europa con la nazionale del Ct Roberto Mancini.

Barella così è entrato nel mirino di alcuni top-club europei, tra i quali ci sarebbe il Liverpool. Sembra, infatti, che i Reds volessero acquistarlo per farne l'erede di Wijnaldum, accasatosi al Paris Saint-Germain.

L'Inter avrebbe respinto qualsiasi richiesta per il centrocampista sardo e sarebbe intenzionata a proporgli il prolungamento del vincolo contrattuale in scadenza nel giugno del 2024. L'amministratore delegato Marotta sarebbe pronto a offrirgli un ingaggio da 5 milioni a stagione fino al 2026. Inoltre il club milanese vorrebbe proporre all'ex Cagliari di diventare il nuovo capitano della squadra quando andrà via Samir Handanovic. Non a caso, i nerazzurri starebbero cercando un nuovo portiere, e tra gli obiettivi ci sarebbe Onana dell'Ajax, destinato a liberarsi a parametro zero nella prossima stagione.

La scelta della società lombarda di puntare ancor di più su Barella sarebbe dettata anche dall'evidente crescita del 24enne sardo: basti pensare nelle ultime 46 partite ha rimediato appena sette cartellini gialli, segno di un'evoluzione del giocatore sotto il profilo mentale e della personalità.

Inoltre sta migliorando anche come uomo assist (ad esempio quello di Marassi contro la Samp dal quale è scaturita la rete di Lautaro Martinez) e in zona goal.

Inter, esordio 'Real' in Champions

Nonostante un'altra ottima prestazione di Barella, contro la Sampdoria l'Inter non è riuscita a conquistare i tre punti e ha perso la vetta della classifica dopo 7 mesi.

Ora però l'undici di Inzaghi è chiamato a concentrarsi sulla Champions League, dove all'esordio affronterà il 15 settembre il Real Madrid di un ex rossonero, Carlo Ancelotti. La compagine madrilena, dopo aver battuto per 5-2 il Celta Vigo, è salita in testa alla Liga insieme a Valencia e Atletico Madrid.

Per quanto riguarda la probabile formazione interista, Inzaghi spera di recuperare Bastoni, il quale non ha giocato contro la Samp per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

In attacco dovrebbe essere confermato Lautaro Martinez, mentre al posto di Dzeko potrebbe esserci Correa dal primo minuto. A centrocampo, invece, si starebbe andando verso la conferma del trio composto da Barella, Calhanoglu e Brozovic.