In casa Milan si pensa al rinnovo dei contratti dei giocatori che andranno in scadenza nella prossima estate. La società rossonera è al lavoro per blindare i suoi calciatori di maggior talento dopo gli addii estivi di Donnarumma e Cahlanoglu. Il rinnovo che sta tenendo con il fiato sospeso è quello di Frank Kessie, leader del centrocampo rossonero e uno dei punti di forza del 4-2-3-1 targato Stefano Pioli.

Le trattative per il rinnovo del giocatore ivoriano continuano: c'è però una fase di stallo, dettata dalle differenze tra proposta dei rossoneri (di 5,5/6 milioni di euro) e la richiesta del centrocampista, che si aggira attorno ai 7 milioni.

Inoltre, una certa preoccupazione arriva dal possibile interessamento del Paris Saint Germain di Leonardo che, dopo già aver sottratto Donnarumma ai rossoneri, adesso vorrebbe un pezzo da novanta per completare in maniera definitiva la mediana parigina.

Sul futuro di Kessie parlano Scaroni e Ambrosini

In merito al rinnovo di Kessie, si è espresso il presidente del Milan, Paolo Scaroni che ha dichiarato: "Mi auguro che ci siano novità in queste settimane. Ho grande fiducia in Maldini e Massara, mantengo un cauto ottimismo".

Anche ex un bandiera rossonera come Massimo Ambrosini ha espresso le proprie considerazioni in merito alla permanenza di Kessie: "Giusto che la società faccia l'offerta migliore.

Mi auguro per il bene del Milan che Frank sia felice dell'offerta e resti convinto della sua scelta".

Milan in Champions: esordio romantico contro il Liverpool

Intanto, i rossoneri dopo la bella vittoria in campionato contro la Lazio, sono pronti all'esordio in Champions League contro un'avversaria storica come il Liverpool di Jurgen Klopp, che quest'anno ha cominciato in maniera ottima la stagione in Premier League.

La partita si gioca in Inghilterra questo mercoledì 15 settembre alle ore 21. Per quanto concerne la possibile formazione, Pioli non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic fermato da un problema al tendine. Ecco perchè potrebbe subito ritornare titolare Olivier Giroud.

Il tecnico rossonero pare intenzionato confermare il 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto in campionato: Maignan giocherà in porta; la difesa a quattro sarà formata da Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez.

A centrocampo, accanto a Kessie sarà ballottaggio tra Bennacer e Tonali (che ha offerto una grande prestazione contro la Lazio), mentre in attacco è possibile la conferma dal primo minuto per Giroud, sostenuto da Diaz, Leao e Saelamakers. Resta però viva l'idea Rebic, che tanto bene ha fatto contro i biancocelesti.

Invece il Liverpool di Klopp, confermerà il suo collaudato 4-3-3 con il tridente da sogno formato da Manè, Diogo Jota (in vantaggio su Firmino) e Salah, che ha siglato tre reti e due assist nelle prime quattro partite di Premier League.