Il Napoli scopre e si coccola Andrè Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese arrivato nelle ultime ore di mercato dal Fulham, ha offerto una super prestazione contro la Juventus e si candida come nuovo perno del centrocampo partenopeo.

Il 25enne di Yaoundè, arrivato in prestito con diritto di riscatto, ha tutto per essere una pedina fondamentale per il tecnico di Certaldo: qualità, quantità, forza fisica ed anche senso della posizione, evidenziato nella sfida contro la Juventus dove assieme a Koulibaly è risultato il migliore in campo.

Il centrocampista partenopeo fin dagli inizi della sua carriera aveva un sogno: diventare un calciatore professionista e grazie a numerosi sacrifici, è arrivato all'ombra del Vesuvio dove ormai ha conquistato tutti, soprattutto Luciano Spalletti.

L'allenatore del Napoli ha rimarcato in maniera netta e precisa l'importanza dell'ex Fulham, dichiarando: "E' un giocatore fondamentale per noi, perchè ci da quella qualità in più".

La società azzurra, non operando in maniera netta in questa sessione di calciomercato, è riuscita a confermare tutti i suoi big da Insigne a Koulibaly ed ad inserire Anguissa nel motore della mediana, dando così varie alternative a Spalletti, aspettando i rientri di Lobotka e Demme, che però dovranno fari conti con Anguissa che ha tutte le intenzioni di ritagliarsi uno spazio da assoluto protagonista in questo nuovo Napoli targato Spalletti.

Napoli, inizia il percorso in Europa League

Intanto gli azzurri, dopo l'ottimo avvio di campionato con tre vittorie in altrettante partite, si preparano all'esordio in Europa League contro il Leicester di Rodgers, in una sfida che promette grande spettacolo.

Gli inglesi nonostante un avvio non esaltante in campionato, hanno conquistato due trofei sotto la gestione Rodgers e sono certamente una delle grandi favorite per la vittoria della competizione. Tra queste però, può esserci anche l'undici di Spalletti che nella passata stagione non ha offerto grandi prestazioni in Europa venendo eliminata dal Granada.

Ma questa può essere la stagione del riscatto anche in questa competizione, sempre affascinante e che regala sfide di alto livello.

Per quanto riguarda la possibile formazione, Spalletti confermerà il suo collaudato 4-3-3 con qualche modifica rispetto all'undici vittorioso in campionato contro la Juventus: Ospina in porta; difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly e Malcuit.

A centrocampo, confermatissimo Anguissa, sostenuto ai lati da Fabian e Zielinski, mentre in attacco potrebbe esserci spazio per Petagna, sostenuto da Ounas e Lozano.

Buone notizie arrivano da Lorenzo Insigne: dopo il trauma contusivo al ginocchio rimediato contro i bianconeri, il capitano azzurro ha recuperato e sarà tra i convocati per la sfida contro le Foxies. Dovrebbe però partire dalla panchina e ritornare titolare nella sfida di campionato contro l'Udinese.