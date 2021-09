Nonostante la sconfitta all'esordio in Champions League contro il Liverpool, il Milan porta a casa tante note positive dalla sfida di Anfield, che ha regalato moltissime emozioni. Uno dei migliori in campo è stato Mike Maignan, grande protagonista della sfida. Nonostante le tre reti subite dagli uomini di Jurgen Klopp, l'ex portiere del Lille ha offerto una prestazione importante e di grande personalità, rimarcando il grande colpo di mercato di Massara e Maldini per il post Gigio Donnarumma, approdato al Paris Saint Germain. L'estremo difensore rossonero ha offerto una performance scintillante, dando grande sicurezza al reparto difensiva e successivamente parando un calcio di rigore a Salah, respingendo il successivo colpo di testa di Robertson, con una doppia parata che ha salvato l'undici di Stefano Pioli.

Da lì il Milan ha iniziato la sua partita e nel giro di 10 minuti ha ribaltato il risultato con le reti di Rebic e Diaz. Maignan è stato quindi tra i grandi protagonisti della notte magica di Anfield, e nonostante il ko contro i Reds, i rossoneri hanno dimostrato di poter esser competitivi anche a livello internazionale e offrire ottime prestazioni anche in una competizione difficile come la Champions League, senza accusare la mancanza di personalità e d'esperienza. L'altra faccia della medaglia è certamente Gigio Donnarumma, che a differenza del suo collega, vive un momento complicato, visto che non riesce ad ottenere la titolarità assoluta in un Paris Saint Germain che fatica a trovare equilibrio, come dimostra l'amaro pareggio con il Club Brugge.

Milan, ora la Juve: Giroud forse titolare

Dopo il ritorno in Champions, i rossoneri sono pronti a rituffarsi in campionato e ad affrontare la Juventus nel big match della quarta giornata di Serie A. I bianconeri hanno conquistato i tre punti in Europa grazie al 3-0 sul Malmo ma in campionato sono in ritardo, visto il solo punto ottenuto in tre partite.

Per quanto riguarda le possibili formazioni, Pioli spera di recuperare il totem rossonero Zlatan Ibrahimovic per la panchina e in attacco dovrebbe affidarsi ad Olivier Giroud, che dopo aver saltato le sfide contro Lazio e Liverpool (entrato nel finale) è pronto a ritornare titolare nel 4-2-3-1 collaudato del tecnico rossonero.

Invece, Allegri dovrebbe confermare il suo 4-4-2 con solo una possibile novità: il ritorno dal primo minuto di Federico Chiesa, che potrebbe agire come quarto di centrocampo, pronto ad innescare il tandem offensivo formato da Morata e Dybala, entrambi in rete nella sfida di Champions League.

Un match fondamentale per le sorti dei bianconeri in campionato, ma anche per il Diavolo, che con una vittoria darebbe una spallata importante alla concorrenza.