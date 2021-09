Il calciomercato del Milan ricomincerà da dove si era interrotto: dalla ricerca di un centrocampista offensivo esterno, di piede mancino, che possa far fare il salto di qualità sulla trequarti. In estate sono stati fatti tanti nomi e alla fine è arrivato Junior Messias che può giocare sia alle spalle dell’unica punta che come ala nel 4-2-3-1. Un investimento da 3 milioni di euro circa per il prestito per un giocatore che non avrà il palmares dei grandi campioni, ma ha una gran voglia di dimostrare di essere da Milan dopo una stagione da incorniciare nel Crotone.

Calciomercato Milan, la Premier irrompe su Berardi

Paolo Maldini però non avrebbe interrotto la sua ricerca, anzi per le prossime finestre di mercato vorrebbe piazzare un colpo grosso. L'identikit è chiaro, serve un giocatore con grande talento, che possa infiammare la piazza e che abbia anche una buona esperienza. Insomma serve un titolare per il salto di qualità e una delle piste è già stata battuta in estate: quella che porta a Domenico Berardi.

L’azzurro, neo campione d’Europa, sembrava pronto per lasciare il Sassuolo che però aveva scritto sul cartellino del prezzo la cifra di 40 milioni. Troppi per tutti gli interessati, anche perché il calciatore è uscito allo scoperto quando il mercato volgeva al termine.

Questo però, non significa che abbia cambiato idea, il suo addio alla maglia neroverde sarebbe infatti solo rimandato. Il Milan lo segue con attenzione, così come il Chelsea e il Borussia Dortmund. Nelle ultime ore però sarebbe tornato alla carica il Leicester pronto ad offrire oltre 35 milioni di euro per portarsi a casa il mancino già a gennaio.

Asensio al Milan, la possibile trattativa

Le foxes se davvero dovessero fare questo passo balzerebbe in testa nella corsa e il Milan sarebbe costretto a cambiare strada. Ci sarebbe comunque già un piano B nella testa di Paolo Maldini: Asensio del Real Madrid. L’attaccante è un talento purissimo che però nei blancos non è titolare, inoltre ha il contratto in scadenza nel 2024 e non è ancora chiaro se il Real inizierà la trattativa per il rinnovo.

Il futuro dell’iberico quindi non è chiaro e visti i buoni rapporti che intercorrono tra le società, come dimostrato dalla trattativa Brahim Diaz, il Milan potrebbe provare ad acquistare il giocatore in prestito con obbligo di riscatto a gennaio oppure a giugno prossimo. La concorrenza però, anche in questo caso sarebbe agguerrita: il Liverpool starebbe monitorando con attenzione la situazione e vorrebbe inserirsi con forza nella corsa per il mancino. Asensio potrebbe essere perfetto peer il 4-2-3-1 di Pioli visto che in carriera ha occupato tutti i ruoli alle spalle della punta.