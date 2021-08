Il calciomercato del Milan si appresta ad accendersi perchè i rossoneri stanno per chiudere l'acquisto di Yacine Adli, polivalente centrocampista del Bordeaux. L'acquisto del giovane francese, però, non sarà l'unico in quanto il Milan non avrebbe perso le speranze di acquistare Nikola Vlasic dallo CSKA Mosca. L'arrivo di entrambi risolverebbe diversi problemi, poichè sono giocatori in grado di giocare in diversi ruoli, con Vlasic che occupa tutti i ruoli dell'attacco, mentre il giovane francese può giocare anche a centrocampo.

Calciomercato Milan, un giovane francese per Pioli

Il Milan sta lavorando per ingaggiare un altro centrocampista in quanto Franck Kessie ha subito un infortunio, anche se non grave. Soprattutto, però, è necessario un quarto uomo per sentirsi al sicuro nella prossima stagione. Secondo il giornalista Daniele Longo, il Milan ha raggiunto un accordo di massima con il Bordeaux per la cessione di Yacine Adli. La base dell'operazione è di 10 milioni di euro comprensivi di bonus per il 21enne. I rossoneri sono fiduciosi che gli ultimi dettagli dell'operazione possano essere risolti nei prossimi giorni. Stefano Pioli sarà molto contento della notizia in quanto attualmente ha solo Ismael Bennacer e Sandro Tonali per il tandem di centrocampo.

Resta da vedere se la notizia è vera, ma avrebbe senso perché il Milan ha bisogno di rinforzare il centrocampo prima che la finestra si chiuda. Forse l'infortunio di Kessie ha portato Paolo Maldini e Ricky Massara ad accelerare le trattative.

Milan, sempre viva la pista croata che porta a Vlasic

Il Milan ha riacceso il suo interesse per l'acquisto di Nikola Vlasic dal CSKA Mosca, ma le trattative saranno tutt'altro che facili.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giornalista Daniele Longo ha poi aggiunto che questa mattina il Milan ha dato nuovamente impulso alle trattative, non perdendo le speranze di portare il croato in rossonero. I dirigenti del Milan sperano che il CSKA Mosca abbia allentato un po' la propria posizione, soprattutto visto che il padre del giocatore ha espresso il desiderio di suo figlio di provare una nuova esperienza durante un'intervista.

Secondo diverse voci di mercato intanto, Maldini e Massara stanno lavorando senza sosta per completare la rosa con Alessandro Florenzi della Roma e Yacine Adli del Bordeaux i due nomi individuati per rinforzare rispettivamente il reparto di terzino destro e centrocampo centrale, ma Vlasic sarebbe il trequartista che manca al Milan. Nelle ultime ore sono stati presi nuovi contatti dopo che il mese scorso il Milan aveva lanciato un'offerta di 5 milioni di euro per il prestito e 20 milioni di opzione di riscatto, ma il CSKA vuole 35 milioni e soprattutto la garanzia di un acquisto a titolo definitivo, quindi un obbligo di riscatto. Il Milan potrebbe essere l'unico corteggiatore, dato che lo Zenit ha appena ingaggiato Claudinho per lo stesso ruolo. È un'operazione difficile, ma i rossoneri sono disposti a riprovarci.