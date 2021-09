Due nuovi acquisti per il Calciomercato di gennaio della Juventus: sarebbe questa la richiesta Massimiliano Allegri per avere una rosa maggiormente competitiva già durante questa stagione che non è partita nel migliore dei modi. Il pareggio di Udine e la sconfitta interna con l’Empoli sono due campanelli d’allarme che non si possono non ascoltare.

I bianconeri hanno deciso di dare spazio a giovani di talento che possano crescere e di conseguenza rendere migliore la formazione. Anche per gennaio la linea dovrebbe essere questa.

Tchouaméni per il calciomercato della Juventus a gennaio

Il primo obiettivo per il calciomercato della Juventus, come da richiesta di Allegri, dovrebbe essere un centrocampista centrale che abbini gioventù, fisicità e qualità. Caratteristiche che in parte mancano a una mediana attualmente in cui i soli Locatelli e Rabiot sembrano essere imprescindibili, mentre gli altri, McKennie, che potrebbe partire, Arthur e Ramsey, per i problemi fisici, e Bentancur non danno grandi garanzie.

Il nome più caldo sulla lista di Cherubini sarebbe quello di Tchouaméni, centrocampista centrale di proprietà del Monaco che è considerato uno dei migliori talenti francesi nel ruolo: 21 anni e già da un paio di stagioni titolare inamovibile dei monegaschi, ha l’identikit perfetto per i bianconeri, anche se il suo prezzo non è di certo basso.

Secondo il portale specializzato transfermarkt il cartellino potrebbe costare 30 milioni, intanto il Chelsea si sarebbe inserito nella corsa e potrebbe così dare vita a una sorta di asta.

Werner per l’attacco di Allegri

Gli incroci con i blues non sarebbero però finiti qui. Massimiliano Allegri avrebbe anche chiesto un nuovo attaccante per rimpolpare la batteria offensiva centrale formata al momento da Dybala (in scadenza nel 2022 e senza rinnovo per ora), Morata, Kean e dal giovane brasiliano Kaio Jorge, attualmente ai box per infortunio.

Il rinforzo potrebbe arrivare proprio dai blues, anche se la trattativa non si annuncia per niente facile.

La Juve avrebbe infatti messo nel mirino Timo Werner, che nella scorsa stagione ha faticato e non poco nella squadra poi diventata Campione d’Europa. Anche per questo motivo Roman Abramovich ha deciso di non badare a spese in estate per acquistare Romelu Lukaku dall'Inter.

Il centravanti belga ha tolto spazio al tedesco, che quindi potrebbe cercare una nuova avventura. La Vecchia Signora sarebbe attenta e pronta ad inserirsi per il prestito da gennaio fino a fine stagione, ci sarebbe anche la concorrenza del Bayern Monaco. Tuchel, tecnico degli inglesi, comunque non vorrebbe lasciare partire il suo attaccante già a gennaio. I prossimi mesi saranno decisivi in tal senso.