Il Calciomercato estivo è appena terminato, ma continuano a rimbalzare diverse voci relative ai movimenti che potrebbero avvenire in futuro. A tal proposito, ci sarebbe da registrare l'interesse di Manchester City e Paris Saint Germain per il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez. Il giocatore ha una valutazione molto alta e servirà un'offerta irrinunciabile per strapparlo ai rossoneri la prossima estate. Per l'immediato, invece, c'è da registrare la trattativa tra Milan e CSKA Mosca per il prestito in Russia di Samu Castillejo, anche se le parti sembrano ancora essere lontane.

Theo Hernandez sarebbe seguito da Psg e Manchester City

Secondo le ultime informazioni, il fuoriclasse del Milan Theo Hernandez sta attirando l'interesse di due dei club più blasonati d'Europa. L'approvazione di Paolo Maldini a questo acquisto nel 2019 dal Real Madrid era senza dubbio un segnale positivo, ma le prestazioni di Theo hanno superato le aspettative di tutti. Nelle prime due stagioni con i rossoneri ha segnato 15 gol e messo a segno 13 assist in 81 presenze tra tutte le competizioni. I rossoneri sono tornati in Champions League e il francese è stato uno dei protagonisti assoluti di questo cammino, ma ora vuole dimostrare nel più grande palcoscenico europeo che può meritatamente essere considerato uno dei migliori terzini al mondo.

Secondo le ultime notizie, tuttavia, sembra che il Milan potrebbe avere motivo di preoccuparsi per il suo futuro, poiché il francese sta attirando l'interesse di alcuni dei club più ricchi. Nonostante il suo contratto scada nel 2024, il 23enne terzino sinistro sarebbe nel mirino del Paris Saint-Germain e del Manchester City.

Diverse fonti hanno riferito a giugno che Theo non è trasferibile, il che significa essenzialmente che potrebbe andarsene solo se arrivasse un'offerta irrinunciabile: circa 80 milioni di euro o più.

Calciomercato Milan, ipotesi Russia per Castillejo

Il futuro di Castillejo è al momento incerto: il calciatore è diventato una terza scelta sulla fascia destra per Stefano Pioli con l'arrivo last minute di Junior Messias, ed è stato addirittura escluso dalla rosa di Champions League del Milan.

Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con il CSKA Mosca per un possibile accordo. La squadra russa vorrebbe la firma dello spagnolo, ma ancora le parti sembrerebbero essere distanti. Il CSKA vuole un prestito secco per Castillejo, rimandando così ogni discussione su un possibile acquisto a titolo definitivo alla prossima estate. A queste condizioni il ds Frederic Massara non lascerà partire Castillejo: la dirigenza si aspetta una nuova offerta dai moscoviti.