Alla vigilia della sfida dell'11 settembre contro il Napoli, la Juventus deve fare i conti con le assenze. Allegri non potrà contare sui sudamericani (che stanno tornando in Italia in ritardo dalle gare di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022) e nemmeno su Federico Chiesa.

Dunque, molto probabilmente ci saranno delle opportunità dal primo minuto per De Sciglio e Pellegrini. Il tecnico della Juventus ha comunque dichiarato in conferenza stampa che la mancanza di questi giocatori non deve rappresentare un alibi e che la squadra scenderà in campo per vincere.

Contro il Napoli senza i sudamericani e Chiesa: Allegri dovrebbe affidarsi a Morata e Kulusevski

Nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Juventus, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione. L'allenatore ha affermato che ha preferito lasciare a Torino i sudamericani e anche Federico Chiesa. Quest'ultimo non è stato convocato per precauzione, probabilmente per non correre troppi rischi in vista del match di Champions League del 14 settembre contro il Malmoe.

Allo Stadio Maradona, dunque, contro gli azzurri potrebbero trovare spazio dal primo minuto Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini. A centrocampo dovrebbe esserci Manuel Locatelli, reduce da una buona prova in nazionale contro la Svizzera.

Allegri ha anticipato che McKennie farà parte dell'undici titolare.

In attacco dovrebbero giocare Bernardeschi, Morata e Kulusevski, con Kean eventualmente pronto a subentrare nella ripresa.

La probabile formazione della Juventus contro il Napoli (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Locatelli, Rabiot, McKennie; Bernardeschi, Morata, Kulusevski.

Moise Kean dopo la doppietta in nazionale contro la Lituania potrebbe essere l'uomo in più per la Juventus: l'ex Everton potrebbe entrare in campo nel secondo tempo per supportare l'attacco e, chissà, per provare ad essere decisivo.

Vietato sbagliare per la Juventus: con il Napoli servono i tre punti

La sfida di Napoli per la Juventus rappresenta già un crocevia importante: in caso di sconfitta, infatti, la squadra bianconera resterebbe ad un solo punto in classifica e vedrebbe scappare ulteriormente via le altre avversarie dirette.

Anche il Napoli di Luciano Spalletti ha qualche problema di formazione: Meret non sarà disponibile per infortunio, e al suo posto dovrebbe esserci Ospina. Indisponibile anche Lobotka, mentre Zielinski dovrebbe partire dalla panchina. In attacco, i favoriti a cominciare dal primo minuto sarebbero Politano, Insigne e Osimhen. Quest'ultimo è disponibile dopo la riduzione da due ad una giornata di squalifica in seguito all'espulsione rimediata durante la prima giornata di Serie A contro il Venezia.

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn a partire dalle ore 18 con il collegamento dallo Stadio Maradona alle 17:30 per ascoltare le prime sensazioni degli opinionisti sulla gara.