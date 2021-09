Il Calciomercato è appena terminato, ma Paolo Maldini starebbe già valutando dei profili che andrebbero a rinforzare la rosa del Milan del futuro. A tal proposito sarebbe stato individuato Andrea Belotti, che andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e potrebbe vestire la casacca rossonera nella prossima stagione. Il giocatore non ha trovato l'accordo col proprio club, rifiutando la proposta di rinnovo e la dirigenza rossonera avrebbe già in mente l'offerta per il nazionale italiano. Parallelamente all'idea di ingaggiare Belotti, il Milan deve fare i conti con la grana relativa al rinnovo del contratto di Franck Kessie, che sta tardando ad arrivare.

Calciomercato Milan, Belotti come possibile rimpiazzo di Ibrahimovic

Questa stagione dovrebbe essere verosimilmente l'ultima per Zlatan Ibrahimovic, il quale compirà 40 anni il prossimo anno. L'asso svedese già in questa stagione è alle prese con degli acciacchi fisici, che lo hanno costretto a saltare le prime due giornate di campionato. Ecco che, il club rossonero dopo l'arrivo di Olivier Giroud, avrebbe deciso di formulare un'offerta per Andrea Belotti, il quale potrebbe arrivare a parametro zero la prossima stagione. Il nazionale italiano è nel pieno della maturità fisica ed il prossimo anno avrà 29 anni essendo nato nel 1993. Il bomber granata è stato a un passo dall’Inter durante questa sessione estiva di calciomercato, ma alla fine i nerazzurri hanno virato su Joaquin Correa.

Per Belotti sarebbe pronto un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione bonus inclusi: il "Gallo" potrebbe dividersi l’attacco della prossima stagione con Giroud e Pellegri.

Milan, c'è da risolvere la questione Kessie

Dopo la chiusura della finestra di mercato estiva, il Milan ha ancora un compito da portare a termine: rinnovare il contratto di Franck Kessie il prima possibile.

Dato che il contratto dell'ivoriano scadrà a giugno 2022, non ci sarà tregua per la dirigenza che, dopo tre mesi di trattative sui trasferimenti, dovrà tornare a sedersi al tavolo per cercare di trovare finalmente un accordo per il rinnovo.

Per Paolo Maldini e Ricky Massara, che ovviamente vogliono andare avanti insieme al centrocampista ivoriano vista la sua immensa importanza per la rosa, sta iniziando una battaglia per il rinnovo del giocatore.

Il problema è che c'è molta distanza tra le richieste del giocatore e l'offerta del Milan. I rossoneri devono affrettare i tempi, poiché Kessie fra quattro mesi sarà libero di accordarsi con un altro club (il trasferimento poi avverrebbe il 1° luglio), con il Tottenham pronto a fare un'offerta da 8 milioni di euro netti a stagione al giocatore.