Questa sera, mercoledì 1 settembre 2021, torna la trasmissione televisiva Calcissimo Tv in onda su Top Calcio 24. Uno dei volti del programma è Emanuela Iaquinta, co-conduttrice e giornalista sportiva, che segue le vicende, in particolare della Juventus. Blasting News l'ha contattata per un'intervista nella quale parlare del ritorno sui piccoli schermi e su quest'inizio di stagione dei bianconeri.

Torna Calcissimo Tv

Emanuela riprende la trasmissione Calcissimo Tv della quale tu sei uno dei volti. Quali sono le tue sensazioni per questa nuova stagione?

Una stagione tutta nuova, da scoprire dove parleremo del mercato appena concluso, ma di chicche che solo noi di Calcissimo possiamo avere in preparazione al mercato di gennaio e poi tanta Serie A, Europa League e Champions League. I telespettatori ci potranno seguire da stasera. In conduzione ci sarà Carlo Tagliagambe, ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 23.30 all’una su Top Calcio 24 canali del Digitale Terreste 114 e 152 e in Lombardia su canale 10/11, ma anche per chi ama vederci sul proprio tablet o smartphone in diretta streaming sulla pagina di Calcissimo di Facebook. Dunque io vi aspetto ogni martedì con tante novità e una tra tutte oltre al programma ricordiamo edito da Fulvio Collovati.

La mia rubrica che riprende questo venerdì intitolata 'casa Juventus' sarà online ogni venerdì pomeriggio sulla pagina Facebook di Calcissimo.

Emanuela: 'Ringraziamo CR7 per tutto ciò che ha fatto e dato alla Juventus'

Segui da molto vicino le vicende della Juventus. Vi è stato il ritorno di mister Allegri al posto di Andrea Pirlo.

Te l'aspettavi? Cosa aspetta il tecnico che alla Juve ha già fatto molto bene?

Sinceramente non mi aspettavo il ritorno di Allegri e non pensavo di esserne contenta. Dopo Pirlo che ricordiamo è stato un traghettatore, la Juventus aveva bisogno di rinnovarsi per quanto riguarda i giocatori e di una persona come il tecnico toscano, con esperienza e professionalità, per far tornare in auge la Vecchia Signora.

Un tuo parere sulla questione Cristiano Ronaldo, passato al Manchester United dopo tre stagioni in bianconero.

Ringraziamo CR7 per tutto ciò che ha fatto e dato alla Juventus ma è un momento di cambiamenti e di guardare oltre. Lo avevamo acquistato per vincere la coppa dalle grandi orecchie che ahimè non siamo riusciti a conquistare e, dopo 9 scudetti di fila, abbiamo perso il titolo di campioni d’Italia. Brutto da dire ma era giunto il tempo che andasse per la sua strada. Senza rancori, ma con un infinito grazie per tutto.

La Juve ha puntato su Moise Kean. Cosa ne pensi?

Moise Kean lo avevamo già visto anche se poco, sul campo con la maglia bianconera e gli esperti di settore avevano intuito un grande talento nel giovane.

Ora è arrivato il momento di dimostrarlo.

Iaquinta: 'Sarà un gran bel campionato'

Chi è la favorita per lo scudetto?

L’Inter ci darà filo da torcere e si è già visto nelle di prime partite di campionato, ma anche il Milan e le laziali. Sarà un gran bel campionato, una sfida tutta da gustare tra Allegri, Mourinho, Spalletti, Inzaghi, Pioli, Sarri.