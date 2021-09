Il Milan ha iniziato al meglio la propria stagione con 3 vittorie di fila, l'ultima delle quali contro la Lazio a San Siro. I giocatori rossoneri hanno ben figurato attirando gli interessi di club come il Manchester City, preoccupando il Milan in ottica Calciomercato. A tal proposito, il club inglese, sarebbe intenzionato ad offrire 70 milioni di euro per convincere il Milan a cedere Theo Hernandez. Sul fronte delle entrate, invece, i dirigenti rossoneri starebbero continuando ad inseguire il giocatore del Lipsia, Dani Olmo, oltre che al brasiliano Danilo come ipotetico sostituto di Franck Kessie.

Manchester City su Theo Hernandez: Guardiola lo vorrebbe allenare

Secondo le ultime notizie, il Manchester City dovrà pagare circa 70 milioni di euro qualora volesse ingaggiare il terzino del Milan, Theo Hernandez. Si ritiene che i campioni della Premier League, insieme al Paris Saint-Germain, siano tra i club interessati all'acquisto del francese. Il Milan è sicuramente desideroso di trattenere Hernandez e accoglierà solo offerte tra i 65 e i 70 milioni di euro. Con Benjamin Mendy attualmente sospeso dal club, Oleksandr Zinchenko è attualmente l'unico terzino sinistro del City, anche se Pep Guardiola è stato in grado di utilizzare Joao Cancelo in quel ruolo. Il rapporto afferma che Guardiola è desideroso di acquistare un nuovo terzino sinistro e si crede che sia "pazzo" per Hernandez, che ha "seguito per almeno due anni", ammirando la crescita del 23enne in tutti gli aspetti del suo gioco.

Hernandez ha vissuto una stagione impressionante per i rossoneri la scorsa stagione, ottenendo sette gol e sei assist in 33 presenze in Serie A.

Calciomercato Milan, interesserebbe nuovamente Dani Olmo

Lo spagnolo è stato un profilo molto apprezzato dalla dirigenza rossonera e soprattutto da Zvonimir Boban, che lo ha seguito negli anni allo Zagabria, ma alla fine il giocatore ha scelto la Bundesliga, accasandosi al Lipsia.

Tuttavia, il Milan è ancora interessato ad acquistare Dani Olmo, che ha collezionato 14 gol in Bundesliga la scorsa stagione, conditi da 9 assist. Non solo il Milan, però, sarebbe interessato al giocatore, visto che Barcellona, Arsenal e Manchester United hanno messo gli occhi sul giocatore spagnolo.

Calciomercato Milan, Danilo potrebbe sostituire Kessie

Secondo le ultime informazioni, il Milan non vuole farsi trovare impreparato nel caso Franck Kessie lasci il club a gennaio o la prossima estate a parametro zero, ed ecco perché la dirigenza sta già cercando un possibile sostituto. Sembra che Danilo del Palmeiras sia entrato nei radar della dirigenza rossonera, che ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. Il Milan vuole battere la concorrenza della Juventus e ingaggiare un giocatore considerato un talento per il futuro. Anche Roma, Manchester United e Inter stanno cercando il brasiliano e non vogliono perdere l'occasione di ingaggiare un giocatore con queste caratteristiche.