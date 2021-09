Il Calciomercato estivo 2021 è stato sicuramente uno dei più interessanti delle ultime stagioni. Il Paris Saint Germain è stata probabilmente la protagonista principale con gli ingaggi di Wijnaldum, Sergio Ramos, Donnarumma e Messi e gli acquisti di Hakimi e Nuno Mendes. Anche il Manchester United ha dimostrato avere notevoli somme da investire, basti pensare agli arrivi di Jadon Sancho, Raphael Varane e Cristiano Ronaldo. Lo stesso non si può dire di Juventus, Barcellona e Real Madrid, che hanno dovuto confrontarsi con una situazione di bilancio non facile gestione.

La società presieduta da Florentino Perez ha acquistato 'solamente' il centrocampista ex Rennes Camavinga e David Alaba, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco. Ci si attende però un mercato importante da parte del Real la prossima stagione, che potrebbe essere finanziato da alcune cessioni importanti.

Potrebbe lasciare la Spagna Isco, in scadenza di contratto a giugno 2022, così come Eden Hazard e Dani Ceballos. A proposito dell'ex Arsenal, in questo inizio stagione è stato condizionato da un infortunio che non gli ha permesso di raccogliere minutaggio. Non sarebbe però considerato utile al progetto sportivo spagnolo. Sul classe 1996 ci sarebbe l'interesse concreto di Milan e Juventus.

Il centrocampista Dani Ceballos potrebbe lasciare il Real Madrid per circa 20 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid potrebbe cedere durante il prossimo calciomercato estivo il centrocampista Dani Ceballos. Dopo aver giocato in prestito all'Arsenal, il classe 1996 è rientrato in Spagna ma non sarebbe considerato un giocatore utile dal tecnico Carlo Ancelotti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il suo contratto scade a giugno 2023, potrebbe quindi essere ceduto a prezzo vantaggioso. Su di lui ci sarebbe l'interesse concreto del Betis Siviglia, società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Difficile però un suo ritorno anche perché il Real Madrid lo valuta circa 20 milioni di euro. Inoltre il centrocampista avrebbe ingaggio pesante per una società come il Betis.

Potrebbe quindi interessare a Milan e Juventus, alla ricerca di qualità a centrocampo. Ceballos sarebbe il profilo ideale da schierare come trequartista centrale, in rossonero potrebbe quindi sostituire Hakan Calhanoglu. La Juventus invece potrebbe acquistarlo qualora dovesse cedee Aaron Ramsey.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro già per il calciomercato estivo 2022. La società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametro zero. Oltre a Isco (che interessa anche al Milan) piacciono anche Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia e Paul Pogba del Manchester United. Tutti giocatori che potrebbero andare in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione.