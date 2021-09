Mancano poche ore all'esordio della Juventus in questa nuova edizione della UEFA Champions League: l'appuntamento è alle ore 21 di questo 14 settembre contro il Malmö all'Eleda Stadion, in Svezia. Partita che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Di certo, i bianconeri non arrivano con particolare fiducia a questo incontro a causa di un avvio a dir poco disastroso in campionato, proprio per questo motivo la sfida contro il Malmö rappresenta un crocevia per la stagione della Juventus, la quale è chiamata subito a riscattarsi sotto molteplici punti di vista: tecnico, tattico, mentale, ma soprattutto, del risultato.

Tornare a vincere, e farlo nello scenario elettrizzante della Champions, determinerebbe un'importante iniezione di fiducia per una squadra che è sembrata frastornata, quasi disorientata, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha immediatamente fatto scintille al secondo esordio con il Manchester United, segnando una doppietta e vincendo contro il Newcastle, mentre la Juventus non è ancora riuscita a trovare la giusta identità in assenza di CR7.

Il match contro il Malmö: out Chiesa e Bernardeschi, tornano i sudamericani

Continuano i grattacapi per Massimiliano Allegri che in vista dell'incontro di stasera dovrà fare a meno di Chiesa e Bernardeschi. Per il primo continuano le noie al flessore, con la speranza di recuperarlo per il big match di domenica contro il Milan, mentre per il secondo sono sorti problemi ad un ginocchio in seguito alla partita disputata contro il Napoli.

Sono invece tornati a disposizione tutti i sudamericani che la scorsa settimana erano stati impegnati con le rispettive nazionali, anche Bentancur che aveva fatto suscitare preoccupazioni dopo l'infortunio procuratosi in uno scontro durante Uruguay-Bolivia. Cuadrado invece non potrà scendere in campo poiché nell'elenco degli squalificati, a causa dell'ammonizione rimediata nell'amarissima sfida contro il Porto nella scorsa edizione del torneo.

Per quanto riguarda gli undici titolari non ci sono molti dubbi. Tra i pali, nonostante le evidenti insicurezze mostrate fino ad ora, sarà confermato Szczesny, il quale gode della piena fiducia di Allegri, come dichiarato dallo stesso tecnico toscano in conferenza stampa, tuttavia non è da escludere che per il portiere polacco si tratterà di una prova decisiva per le scelte future.

La difesa a quattro sarà composta da Alex Sandro, Bonucci, De Ligt e Danilo. Da decifrare sarà la disposizione a centrocampo, variabile tra un 4-3-1-2 (con Rabiot, Locatelli, Bentancur e McKennie dietro le due punte come visto contro l'Empoli) e un 4-4-2 (con il ballottaggio sulla fascia destra tra l'americano e Kulusevski, Rabiot a sinistra). L'attacco sarà affidato al tandem Morata, Dybala [VIDEO]. L'argentino è sicuramente l'uomo più atteso di quest'annata: dopo la partenza di Ronaldo sarà lui il titolare inamovibile, come dimostrato dalla nomina di capitano della squadra.

Le probabili formazioni

Dunque, la probabile formazione della Juventus sarà un 4-3-1-2: Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo; Rabiot, Locatelli, Bentancur; McKennie; Morata, Dybala.

Allenatore Allegri.

Mentre i padroni di casa del Malmö schiereranno il loro comprovato 4-4-2: Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks; Berget, Colak. Allenatore Tomasson.

Il malcontento dei tifosi e lo striscione della curva sud

Chi di certo non è soddisfatto dell'avvio della Juventus è la tifoseria bianconera. Il malcontento è evidente sui social con i numerosi commenti che contestano le scelte della società e soprattutto quanto visto in campo finora. Tuttavia, ciò che sicuramente ha fatto notizia è stato lo striscione esposto all'esterno dell'Allianz Stadium di Torino in seguito alla bruciante sconfitta subita contro il Napoli: "La stagione è una battaglia: chi sosterrà la maglia?

Cara dirigenza, senza tifo, passione e curva assente, questo spettacolo è indecente. La Juve siamo noi", firmato da FJR con foto postata sulla pagina Instagram della Curva Sud.

Il messaggio è chiaro, i tifosi si aspettano un cambio di marcia da parte della squadra, non solo in vista della partita di Champions di stasera, ma anche della sfida contro il Milan che si giocherà domenica proprio allo Stadium, dove l'ultima volta i giocatori sono usciti accompagnati dai fischi furibondi delle tribune dopo la clamorosa sconfitta contro l'Empoli.