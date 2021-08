Un ritorno potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato estivo, quello di Emmanuel Riviere al Cosenza. Il calciatore del Crotone, attualmente fuori dalla rosa impiegata dal tecnico Francesco Modesto negli impegni ufficiali, sembrerebbe prossimo alla partenza. Nella città dei Bruzi i tifosi lo accoglierebbero di buon grado, da valutare però dovrebbe essere la modalità del trasferimento che, alla luce del contratto della punta del Martinica, potrebbe avvenire a titolo definitivo.

Crotone, Riviere in partenza

Dopo una sola stagione il Crotone potrebbe separare le sue strade dall'attaccante Emmanuel Riviere.

Il calciatore del Martinica, giunto la scorsa estate da svincolato, non avrebbe impressionato lo staff tecnico rimanendo fuori dalla rosa della nuova stagione. Con gli squali l'attaccante è riuscito a ottenere 20 presenze con una rete, quella siglata nel turno della prima giornata al "Ferraris" in casa del Genoa. Il Cosenza, riammesso nei giorni scorsi al posto del Chievo Verona in cadetteria, vorrebbe regalarsi il ritorno di un calciatore che con i Lupi si è ben comportato. Una trattativa difficile, visto che lo stesso Emmanuel Riviere potrebbe trasferirsi solamente titolo definitivo alla luce del suo contratto in scadenza con gli squali il 30 giugno 2022.

Insigne obiettivo difficile

In attacco il Crotone avrebbe puntato il profilo di Roberto Insigne del Benevento.

Il calciatore, andato a segno nella prima sfida stagionale dei Sanniti al "Vigorito" contro l'Alessandria, non disdegnerebbe il trasferimento in Calabria. Per lui il Crotone avrebbe effettuato una prima offerta ritenuta bassa, successivamente avrebbe tentato di alzare la sua proposta senza trovare però un accordo con il club giallorosso.

Un’operazione complicata che potrebbe sbloccarsi solamente nelle ultime ore di mercato e con un nuovo rilancio da parte della dirigenza calabrese.

Le altre operazioni del Crotone

Una nuova avventura è pronta a caratterizzare la carriera di due ormai ex calciatori del Crotone. L'attaccante Samuel Di Carmine, rientrato per fine prestito all'Hellas Verona, starebbe infatti per siglare un nuovo contratto con la Cremonese.

Anche per il centrocampista Luca Cigarini, svincolatosi nelle scorse settimane dal Crotone, il futuro sarà in granata con la maglia della Reggiana in Serie C. Per lui un contratto depositato con tanto di annuncio ufficiale da parte del club di Reggio Emilia. A centrocampo il Crotone potrebbe trattenere ancora una stagione Niccolò Zanellato dopo i sondaggi effettuati nei giorni scorsi da parte del Monza che non hanno portato ad un accordo tra le parti.