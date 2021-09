La Juventus negli ultimi giorni di mercato ha definito la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Una trattativa inaspettata perché maturata negli ultimi tre giorni di mercato e che evidentemente non ha permesso alla società bianconera di lavorare con tranquillità ad un suo sostituto. Certo, è arrivato Moise Kean in prestito con obbligo di riscatto per circa 38 milioni di euro, acquisto che ha suscitato molto clamore mediatico. Gran parte degli addetti ai lavori si aspettava infatti al posto del portoghese un profilo internazionale.

Si è parlato di Icardi, ma sarebbe stato difficile definire una trattativa di mercato in pochi giorni. Sull'argomento ha parlato anche l'avvocato Giuseppe Bozzo, secondo il quale difficilmente la Juventus durante il Calciomercato invernale effettuerà acquisti nel settore avanzato. Più probabile invece che possa arrivare un acquisto importante durante il prossimo calciomercato estivo, soprattutto se uno fra Morata, Dybala e Moise Kean dovesse lasciare la società bianconera. Sull'argomento ha voluto esporsi anche l'agente sportivo Andrea D'Amico che ha suggerito come acquisto per il settore avanzato la punta del Manchester United, Edinson Cavani.

'Cavani acquisto sensato per la Juventus'

"Quando ho visto che Cristiano Ronaldo andava al Manchester United anziché al Paris Saint Germain, ho pensato che potesse lasciare la società inglese Cavani.

L'uruguaiano sarebbe un acquisto sensato per la Juventus". Queste le dichiarazioni di Andrea D'Amico in riferimento al possibile acquisto della società bianconera per il settore avanzato nei prossimi mesi. Molto dipenderà dal minutaggio che riuscirà a raccogliere Cavani nella prima parte della stagione. Se dovesse fare molta panchina, non è da scartare la possibilità che lasci la società inglese già durante il calciomercato invernale.

L'agente sportivo Andrea D'Amico ha parlato anche di un altro possibile acquisto della Juventus per la difesa a gennaio. Ha aggiunto: "Penso che la Juventus debba prendere un altro difensore, soprattutto se come sembra giocherà con la difesa a tre".

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi nei prossimi mesi potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato estivo. Molto però dipenderà dalle cessioni che riuscirà a concretizzare.

Se dovesse partire uno fra Aaron Ramsey e Weston McKennie la società bianconera potrebbe acquistare un mediano di qualità da schierare davanti alla difesa. Fra i giocatori che piacciono spiccano tre giocatori francesi. Difficile arrivare a Pogba per l'ingaggio che guadagna, più facile invece l'acquisto di Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia, in scadenza di contratto a giugno 2022. Piace anche Aurelien Tchouameni del Monaco, protagonista di recente anche con la nazionale francese.