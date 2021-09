Rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus in ottica Calciomercato futuro, che lavora per puntellare l'organico ed essere così protagonisti in Italia ed in Europa.

Tassello fondamentale è quello legato al centrocampista da affiancare a Manuel Locatelli. Oltre alla pista concreta che porta al nome di Aurelien Tchouanemi, forte centrocampista francese in forza al Monaco, i bianconeri stanno monitorando la situazione riguardante Casemiro, che nella prossima stagione potrebbe lasciare il Real Madrid di Carlo Ancelotti e provare una nuova esperienza.

Infatti i Merengues avrebbero tutta l'intenzione di accaparrarsi le prestazioni di N'golo Kanté, mediano del Chelsea. I Blues potrebbero anche pensare ad una cessione, viste le difficoltà per un rinnovo contrattuale che scade nel 2023.

Da qui, la possibile cessione di Casemiro, che con l'arrivo di Kantè diventerebbe la seconda scelta per la mediana dei Blancos, che puntano anche all'acquisto di Mbappè dal Paris Saint Germain. La Juventus sta osservando con particolare attenzione la vicenda e sarebbe pronta a presentare un'offerta al club di Florentino Perez, in caso di possibile arrivo di Kantè.

Juve-Chelsea, trionfo bianconero: decide Chiesa

Oltre alle vicende di calciomercato, la Vecchia Signora vola in Champions e conquista la seconda vittoria consecutiva, battendo 1-0 il Chelsea grazie alla reti di Federico Chiesa, tra gli uomini più in forma della compagine bianconera.

Una sfida che ha permesso ai bianconeri di ritrovare una solidità difensiva che mancava da 19 partite consecutive in campionato; una prova perfetta della coppia Bonucci-De Ligt, capaci di annullare Lukaku e di concedere una sola chance all'ex bomber dell'Inter. Solo nel finale, l'undici di Tuchel si è reso pericoloso con la conclusione del Big Rom e successivamente con il colpo di testa di Havertz, che è finito sopra la traversa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una vittoria strategica da parte di Allegri, che nel secondo tempo piazza il gol vittoria con Chiesa, che su assist di Bernardeschi (autore di una buona prestazione) firma l'1-0 e regala tre punti pesantissimi alla Vecchia Signora in ottica qualificazione. Ora i bianconeri comandano il girone con 6 punti, davanti ai Blues ed allo Zenit che sarà il prossimo avversario dell'undici di Allegri; la doppia sfida contro i russi sarà fondamentale per comprendere le ambizioni europee della Juventus, prima del confronto di Stanford Bridge contro il Chelsea, importantissimo per il primato nel raggruppamento.

In merito alla sfida, si è espresso l'autore del gol Federico Chiesa che ha dichiarato: "Siamo stati bravi a punire gli avversari, abbiamo sofferto ma è stata una grande prestazione. Non c'è nessun problema con mister Allegri, c'è grande sintonia, ma so che devo migliorare".