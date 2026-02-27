Ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Questa è l'intenzione della Juventus che sta già programmando le prime mosse per la prossima campagna acquisti estiva. Reparto che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione è il centrocampo con diversi nomi sul taccuino della dirigenza. Tra questi ci sarebbe anche quello di Casemiro che potrebbe lasciare il Manchester United a parametro zero.

Si valuta anche Casemiro per la mediana

Nonostante un ruolo fondamentale sia dentro che fuori dal campo, il brasiliano potrebbe lasciare Old Trafford visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus sta monitorando la situazione ed in caso di mancato accordo tra il classe 92 ed i Red Devils potrebbe provare ad intavolare una vera e propria trattativa per ingaggiare il brasiliano e portarlo in quel di Torino. Al momento si parla di un'idea, di un sondaggio da parte della Vecchia Signora che però potrebbe trasformarsi in qualcosa di più nei prossimi mesi. Leadership, personalità, duttilità e grande tecnica. Casemiro rappresenterebbe una certezza e darebbe uno spessore internazionale alla mediana a disposizione di Luciano Spalletti.

Oltre al brasiliano, la Juve monitora la situazione anche di Leon Goretzka che presenta il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Il centrocampista del Bayern Monaco è seguito anche da Inter, Napoli e Milan.

Possibile rinnovo per Locatelli fino al 2030

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte rinnovi per blindare quei calciatori che potrebbero ritagliarsi un ruolo importante nel nuovo progetto targato Spalletti. Dopo McKennie ed Yildiz, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di iniziare le contrattazioni per il prolungamento di Manuel Locatelli. Stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora potrebbe decidere di mettere sul piatto un rinnovo fino al 2030 così da blindare il centrocampista italiano che nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato a club europei come Chelsea e Marsiglia. Una mossa che rimarcherebbe la centralità di Locatelli, ormai diventato una delle bandiere del club bianconero.

Sul tema rinnovi, fondamentale è anche la situazione riguardante Dusan Vlahovic. La Juve potrebbe decidere di effettuare un ultimo tentativo per convincere il serbo a rinnovare con un ingaggio importante ma inferiore ai dieci milioni percepiti attualmente. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore nel rimanere a Torino e continuare a sposare il progetto juventino. Su Vlahovic, resta vivo l'interesse del Milan ma anche del Barcellona alla ricerca dell'erede di Lewandowski.