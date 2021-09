Proseguono le indiscrezioni di Calciomercato riguardanti la Juventus, anche in previsione della prossima stagione. In estate infatti la società bianconera potrebbe effettuare un importante investimento sulla mediana. Tra i vari profili possibili, piacerebbe molto Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2022.

A parlare del possibile addio del centrocampista croato alla società nerazzurra è stato nelle scorse ore il giornalista Alfio Musmarra, per il quale Brozovic rappresenterebbe il giocatore ideale per il centrocampo della Juventus.

'Brozovic giocatore perfetto per i bianconeri'

"Brozovic? Vedremo come finirà con il rinnovo. Juve? Sarebbe un giocatore perfetto per loro". Queste le dichiarazioni di Alfio Musmarra in riferimento a Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2022.

Ci sarebbe quindi il rischio per la società nerazzurra di perdere a parametro zero il croato, che sta dimostrando anche in questa stagione di essere un giocatore molto importante per l'Inter.

La Juventus starebbe seguendo l'evoluzione della situazione contrattuale del giocatore anche perché il tecnico Massimiliano Allegri lo apprezzerebbe molto. Rappresenterebbe infatti il mediano ideale da schierare davanti alla difesa. La società bianconera non avrebbe problemi a garantirgli circa 7 milioni di euro a stagione, anche in considerazione del fatto che arriverebbe a parametro zero.

Pure il giornalista sportivo Matteo Caronni ha parlato del possibile ingaggio di Brozovic da parte della Juventus, sottolineando che sarebbe l'ideale per l'attuale centrocampo bianconero.

Il resto del mercato della Juventus

Il centrocampista Marcelo Brozovic sarebbe solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo.

In un'intervista di due settimane fa Mino Raiola aveva parlato anche del possibile ingaggio da parte della società bianconera di Paul Pogba. L'agente sportivo che cura gli interessi sportivi del francese aveva sottolineato come l'eventuale arrivo del centrocampista attualmente al Manchester United dipenda pure dalla volontà della Juventus di investirci.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarebbe comunque una trattativa difficile, anche per l'ingaggio da 20 milioni di euro a stagione che vorrebbe percepire Pogba.

Piacerebbe molto alla Juventus anche Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco e della nazionale francese.