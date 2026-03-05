La Juventus guarda già avanti e inizia a muoversi con decisione in vista della prossima estate. Il club bianconero vuole rinforzare in maniera significativa il centrocampo e avrebbe individuato quattro profili che potrebbero rappresentare un’occasione di mercato particolarmente interessante. Si tratta di Bernardo Silva, Leon Goretzka, Franck Kessie e Xaver Schlager. Tutti e quattro hanno una caratteristica in comune: potrebbero lasciare i rispettivi club a parametro zero, diventando quindi opportunità molto appetibili per la dirigenza bianconera.

Tra i nomi monitorati, quello che accende maggiormente la fantasia è sicuramente Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese rappresenterebbe un innesto di qualità assoluta e darebbe a Luciano Spalletti un giocatore tecnico, capace di incidere nella costruzione del gioco e nella rifinitura offensiva. Il suo arrivo permetterebbe alla Juventus di fare un salto di qualità evidente nella manovra, grazie alla sua capacità di giocare tra le linee e di adattarsi a diversi ruoli del centrocampo.

Le opzioni per rinforzare il centrocampo

Il sogno resta dunque Bernardo Silva, ma la Juventus sta valutando con attenzione anche altre piste. Una di queste porta a Leon Goretzka, centrocampista tedesco di grande struttura fisica e qualità tecnica.

Il giocatore rappresenterebbe un profilo molto completo, capace di garantire equilibrio tra fase difensiva e inserimenti offensivi. Tuttavia, l’operazione appare piuttosto complicata soprattutto dal punto di vista economico: Goretzka chiederebbe infatti un ingaggio vicino ai 6,5 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma particolarmente consistente.

Un’altra pista concreta conduce a Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è già stato accostato ai bianconeri negli scorsi mesi e i contatti tra le parti non sono mai stati del tutto interrotti. Già a dicembre la Juventus aveva raccolto informazioni sul giocatore e nelle ultime settimane avrebbe analizzato con attenzione i dati delle sue prestazioni nelle ultime stagioni.

Il fatto che Kessie giochi attualmente in Arabia Saudita ha spinto la dirigenza bianconera a studiare nel dettaglio il suo rendimento statistico, per capire se possa ancora garantire lo stesso livello visto negli anni migliori in Europa.

Infine c’è il nome di Xaver Schlager, centrocampista austriaco pronto a salutare il Lipsia. Si tratta di un profilo diverso rispetto agli altri: meno appariscente ma molto utile dal punto di vista tattico. Schlager è infatti un giocatore dinamico, capace di recuperare palloni e di dare grande intensità al centrocampo. Per questo motivo potrebbe rappresentare una soluzione interessante per completare il reparto e aumentare le alternative a disposizione dell’allenatore.

Il rinnovo di Spalletti e il progetto Juventus

Parallelamente alle valutazioni sul mercato, la Juventus sta lavorando anche su un altro fronte molto importante: il futuro di Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera ha avviato i contatti con il tecnico per discutere del rinnovo di contratto e la sensazione è che entrambe le parti abbiano la volontà di proseguire insieme.

Al momento restano da definire soprattutto due aspetti: la durata del nuovo accordo e il ruolo che l’allenatore avrà nelle strategie di mercato del club. Spalletti, però, ha già dimostrato di avere un peso significativo nelle scelte della società. Il tecnico, infatti, ha avuto voce in capitolo nei rinnovi di Weston McKennie e Kenan Yildiz e si sta spendendo in prima persona affinché si arrivi anche al prolungamento di Dusan Vlahovic.

La Juventus, dunque, sembra voler costruire il proprio futuro partendo da due pilastri: un centrocampo di qualità, con possibili nuovi innesti di livello internazionale, e la continuità tecnica garantita da Spalletti. Un progetto che punta a rendere la squadra sempre più competitiva nelle prossime stagioni.