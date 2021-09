Prima giornata di Champions League amara per Inter e Milan. Le due milanesi non conquistano punti contro due corazzate come Real Madrid e Liverpool. Nonostante le buone prove offerte, Inzaghi e Pioli masticano amaro.

Inter battuta dal Real Madrid

A San Siro, l'Inter ospitava il Real Madrid del grande ex "nemico" rossonero Carlo Ancelotti che in campionato è partito molto bene e arrivava dal rotondo successo 5-2 contro il Celta Vigo. Per quanto concerne le formazioni, Inzaghi opta per il suo collaudato 3-5-2 con Dzeko e Lautaro di punta; solito 4-3-3 per il Real con il tridente formato da Vinicius, Benzema e Vazquez.

La partita risulta essere molto equilibrata e i nerazzurri hanno una super occasione con Dzeko, fermato dal super intervento di Courtois. Nel finale la squadra di Ancelotti conquista i tre punti grazie alle alternative dalla panchina: infatti, è Rodrygo che firma il gol vittoria all'89° minuto e regala i tre punti ai Merengues.

Milan, prova d'orgoglio ad Anfield. I rossoneri escono a testa alta

Grande prova del Milan di Stefano Pioli che nonostante la sconfitta per 3-2 escono a testa alta da Anfield.

Dopo i primi 30 minuti di sofferenza, nei quali il Liverpool di Klopp trova il meritato vantaggio grazie ad Alexander Arnold, i rossoneri si svegliano grazie a Maignan che ipnotizza dal dischetto Salah, riaccendendo la fiamma dei rossoneri.

Infatti, nel giro di due minuti, i milanesi ribaltano il risultato prima con Rebic e successivamente con Diaz che fissano il punteggio sul 2-1.

Nel secondo tempo, il Liverpool esce alla distanza e trova il pareggio con Salah; al 77° i Reds passano in vantaggio con il capitano Jordan Henderson che - con grande destro al volo - batte l'incolpevole Maignan, fissando la sfida sul definitivo 3-2 per la compagine di Jurgen Klopp.

Una prova di grande orgoglio da parte dell'undici di Pioli che fa ben sperare per il prosieguo del cammino europeo e in campionato, dove i rossoneri nel prossimo turno sfideranno la Juventus.

Le altre sfide di Champions: City a valanga, pareggio del Psg

Nelle altre sfide di Champions di questo mercoledì spicca il successo tennistico del Manchester City di Pep Guardiola che batte per 6-3 il Lispia.

C'è da segnalare anche il pareggio inatteso del Psg, alla prima di Leo Messi con la maglia parigina in Champions; il match con il Club Brugge termina 1-1, con le reti di Herrera e Vanaken.

Nell'altra partita del girone di Inter e Real, lo Sheriff Tiraspol ha battuto 2-0 lo Shakhtar Donetsk. Mentre nell'altro match del girone di Milan e Liverpool si è chiusa senza reti la sfida Atletico Madrid-Porto.