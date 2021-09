La Juventus nelle prossime settimane dovrà dedicarsi anche alla situazione rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Ci sono infatti almeno cinque giocatori che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera la prossima stagione. Su tutti spiccano i nomi di Federico Bernardeschi, Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Per i primi tre probabilmente ogni valutazione sarà fatta nei prossimi mesi, a breve invece la società bianconera potrebbe prolungare i contratti del colombiano e dell'argentino. Cuadrado dovrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale fino a giugno 2024.

Potrebbe invece proseguire ancora qualche settimana la trattativa con Dybala, soprattutto perché ci sarebbe ancora distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. La Juventus la scorsa stagione avrebbe offerto all'argentino circa 10 milioni di euro più due di bonus a stagione, attualmente invece non vorrebbe andare oltre i sette milioni di euro più due di bonus. Somma che non soddisferebbe Dybala, che avrebbe chiesto almeno 10 milioni di euro a stagione.

Dybala vorrebbe un contratto da 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026

Altro punto di discussione fra le parti sarebbe la durata del contratto dell'argentino. La Juventus vorrebbe offrirgli un contratto fino a giugno 2025, il giocatore vorrebbe invece un'intesa almeno fino a giugno 2026.

Da parte della società bianconera però ci sarebbe tutto l'interesse a riconoscere l'argentino come nuovo leader tecnico, pronto a ereditare la fascia di capitano quando Chiellini deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. Ruolo che Dybala gradisce ed è proprio questo che potrebbe essere decisivo per il prolungamento di contratto del giocatore. La volontà delle parti sembra essere la stessa, proseguire insieme nelle prossime stagioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'argentino andrebbe quindi a sostituire dal punto di vista tecnico e commerciale Cristiano Ronaldo, anche perché Dybala è uno dei personaggi sportivi più influenti sui social.

Il mercato della Juventus

La Juventus nella stagione 2021-2022 avrà Dybala e Morata come punte titolari, con Kaio Jorge e Moise Kean alternative. Proprio la spagnolo dovrà cercare di convincere la società bianconera a riscattare il suo cartellino dall'Atletico Madrid.

Attualmente è in prestito fino a giugno 2022, i bianconeri possono riscattarlo per circa 35 milioni di euro. Di certo la Juventus sta lavorando anche su altri profili per il settore avanzato per la prossima stagione. Piace molto Dusan Vlahovic, che potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del prossimo Calciomercato estivo. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, ma il suo prezzo potrebbe incrementare in questa stagione.