La Serie A sta mettendo in evidenza diverse squadre interessanti oltre alle solite certezze come Inter, Milan, Atalanta, Roma, Lazio e in attesa della Juventus. Fra queste, spicca sicuramente la Fiorentina, che sta offrendo un gioco offensivo grazie al nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Nella prima giornata è arrivata la sconfitta contro la Roma, ma il gioco espresso ai toscani ha soddisfatto gli addetti ai lavori. Nella sfida della seconda giornata di campionato contro il Torino, la Fiorentina ha vinto 2 a 1. Tanti i talenti fra i toscani, fra questi spicca sicuramente Dusan Vlahovic.

Proprio del nazionale serbo ha voluto parlare il presidente Rocco Commisso, che in una recente intervista ha dichiarato: "Ho parlato con il ragazzo e credo che voglia restare, spero di rifargli il contratto, ma andiamo gradualmente". Il massimo dirigente toscano ha però voluto criticare il calendario della Serie A che va a sfavorire anche le società che sfidano nella terza giornata di campionato le italiane in Champions League. E' il caso della Fiorentina, che giocherà contro l'Atalanta sabato 11 settembre alle ore 20:45.

Rocco Commisso critica il calendario

"Non è possibile che in queste condizioni ci facciano giocare di sabato, non è giusto. Chi gioca in Champions non deve avere per forza priorità rispetto a squadre come la nostra".

Queste le dichiarazioni di Commisso in riferimento al match contro l'Atalanta previsto sabato 11 settembre. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano avrà a disposizione solamente venerdì gli argentini Martinez Quarta e Gonzalez, il cileno Pulgar, oltre ad Amrabat e Maleh. Commisso ha poi aggiunto di essersi confrontato con il suo direttore generale, Joe Barone, per invitarlo a discutere di tale situazione nella Lega di Serie A.

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina la prossima stagione

Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato di prolungamento di contratto per Dusan Vlahovic. Il nazionale serbo però rimane uno dei giocatori graditi dalle principali società europee. Durante il Calciomercato estivo, l'Atletico Madrid avrebbe provato ad acquistarlo offrendo circa 60 milioni di euro alla Fiorentina, che però avrebbe rifiutato.

Se dovesse però arrivare un'offerta importante, il giocatore potrebbe decidere di lasciare la società toscana. Si parla di un interesse concreto anche della Juventus, alla ricerca di un giocatore di qualità dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Sarebbe considerato il giocatore giusto da integrare ai vari Moise Kean, Kaio Jorge e Paulo Dybala. L'eventuale arrivo di Vlahovic potrebbe portare infatti all'addio di Morata, che attualmente è in prestito dall'Atletico Madrid. La Juventus potrebbe riscattarlo per circa 35 milioni di euro, somma che però potrebbe essere considerata pesante per un giocatore di 30 anni.