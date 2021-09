Il trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United ha sorpreso molti. A partire dalla società bianconera che si è ritrovata a dover tesserare una punta punta negli ultimi giorni di mercato. L'arrivo del portoghese in Inghilterra però ha colto impreparati anche i giocatori del Manchester United, soprattutto coloro che potrebbero raccogliere meno minutaggio con l'inserimento di CR7 nella formazione titolare. Fra questi spicca Cavani (che ha concesso anche il numero 7 al portoghese, l'uruguaiano prenderà il 21) e soprattutto Donny Van de Beek.

Il centrocampista olandese vuole infatti riscattarsi rispetto alla stagione 2020-2021 in cui non è riuscito a raccogliere molto minutaggio. Del classe 1997 ha parlato il suo agente sportivo Guido Albers, in una recente intervista ha sottolineato come l'acquisto di Cristiano Ronaldo al Manchester United non rappresenti una buona notizia per Van de Beek. Il portoghese infatti dovrebbe giocare sulla fascia sinistra, mentre dall'altra parte dovrebbe essere spostato Pogba. Di conseguenza l'olandese avrebbe minori possibilità di giocare titolare.

L'agente sportivo di Van de Beek ha parlato dell'arrivo di Cristiano Ronaldo allo United

"L'arrivo di CR7 allo United è una brutta notizia per noi. Pogba gioca sulla sinistra e con l’arrivo di Cristiano Ronaldo significa che un altro giocatore dovrà spostarsi da quella zona di campo".

Queste le dichiarazioni dell'agente sportivo di Van de Beek. Albers ha aggiunto che l'olandese avrebbe potuto trasferirsi all'Everton durante il Calciomercato estivo. Sarebbe stato il tecnico del Manchester United Solskjaer a voler confermare Van de Beek. L'agente sportivo ha sottolineato che il suo assistito non è un giocatore da impiegare solo nelle Coppe inglesi o in Champions League ma “vuole giocare anche in campionato”.

Molto del suo futuro dipenderà da questa prima parte di stagione e quanto minutaggio gli concederà Solskjaer.

Van de Beek piace Inter, Milan, Juventus e Roma

Il centrocampista del Manchester United Donny Van de Beek piace a diverse società italiane. Si parla infatti di un interesse concreto di Inter, Milan, Juventus e Roma.

Se dovesse giocare poche partite potrebbe decidere di partire durante il calciomercato invernale.

D'altronde il classe 1997 deve giocare titolare per essere convocato nella nazionale olandese anche in previsione Mondiali in Qatar a dicembre 2022. Quando era un giocatore dell'Ajax Van de Beek faceva parte integrante della nazionale orange. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, ma potrebbe anche partire in prestito con diritto di riscatto dilazionato in più stagioni.