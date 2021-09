L'Inter ha chiuso la sessione di Calciomercato con +124,5 milioni di euro: si tratta del saldo più alto mai ottenuto in una singola sessione da parte di un club italiano. Intanto guardando già al futuro si starebbe "raffreddando" la pista che potrebbe portare a Lorenzo Insigne a parametro ero per il 2022.

L'Inter chiude il calciomercato con un bilancio record

L'Inter in questa sessione di calciomercato ha dovuto superare dei duri colpi sul piano tecnico come la partenza di Lukaku, che è avvenuta poche settimane dopo l'addio di Hakimi. Ciò nonostante il club pare aver allestito una rosa competitiva, in grado di lottare su più fronti, a partire dal campionato di Serie A.

Intanto, osservando i numeri emerge che il club nerazzurro è riuscito a chiudere il calciomercato estivo con un bilancio in saldo positivo di 124,5 milioni di euro. Si tratta del saldo più alto che una squadra italiana abbia mai centrato in una singola sessione di mercato.

Adesso la società nerazzurra potrà sedersi al tavolo per ragionare con calma sul rinnovo di giocatori molto importanti come Lautaro Martinez, Brozovic e Barella.

L'Inter a inizio calciomercato si era proposta di abbassare il monte ingaggi, ritenuto troppo elevato. Anche se bisogna osservare che a fine calciomercato estivo tale monte degli ingaggi non è sceso poi tanto. L'unico grande risparmio deriva dal fatto che ora non deve più corrispondere ad Antonio Conte 16 milioni di euro annui, ma anche dal fatto che lo stipendio di Christian Eriksen (che almeno per il momento non può svolgere attività sportiva) sarà in larga parte pagato dalla polizza firmata dall'Uefa e dalla Fifa per le manifestazioni internazionali.

Mentre complessivamente, come detto, è il saldo fra vendite e acquisti a essere stato molto positivo per i nerazzurri.

Lorenzo Insigne piacerebbe all'estero, si allontanerebbe la pista Inter

Intanto, pensando al futuro, continua a tenere banco il rapporto tra il Napoli e il suo capitano Lorenzo Insigne. Secondo diverse indiscrezioni il giocatore potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il club, che terminerà alla fine di questa stagione.

L'attaccante è apprezzato dall'Inter, ma ha molti estimatori anche all'estero e soprattutto in Spagna dove piacerebbe molto all'Atletico Madrid di Diego Simeone. Ci potrebbe anche essere l'interessamento dell'Arsenal. La possibilità di ingaggiare Lorenzo Insigne a parametro zero ovviamente farebbe gola a molte squadre e il giocatore (qualora non dovesse effettivamente rinnovare col club di De Laurentiis) potrebbe valutare l'ipotesi di lasciare l’Italia, senza fare così un torto al Napoli e ai suoi tifosi. Un'eventualità che quindi lo allontanerebbe dall'Inter.