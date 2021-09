La Juventus nell'ultimo giorno di mercato ha definito l'acquisto di Moise Kean. Il nazionale italiano è arrivato come sostituto di Cristiano Ronaldo. Il tecnico Massimiliano Allegri in una recente intervista ha dichiarato che Kean sarebbe arrivato anche con la permanenza della punta portoghese. Segnale evidente di come il tecnico toscano avrebbe voluto un altro giocatore per il settore avanzato da integrare ai vari Morata, Dybala, Kaio Jorge e Moise Kean. Per questo la società bianconera potrebbe provare ad acquistare punta durante il Calciomercato invernale.

Difficile pensare ad un investimento pesante a gennaio, come ad esempio quello eventuale su Mauro Icardi. La punta argentina infatti ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro ed un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. Lo stesso si può dire per Vlahovic, che potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il prossimo calciomercato estivo. Il giocatore ideale per gennaio potrebbe essere Luka Jovic, punta del Real Madrid che ha giocato pochi minuti nelle prime cinque partite stagionali. Per questo potrebbe lasciare la Spagna durante il calciomercato invernale. La Juventus lo avrebbe chiesto al Real, che però vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto.

La punta Jovic possibile acquisto della Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus avrebbe chiesto al Real Madrid la punta Luka Jovic. Sarebbe considerato un giocatore ideale perché diverso dai vari Morata, Dybala, Kaio Jorge e Moise Kean. Il nazionale serbo garantirebbe infatti fisicità e qualità oltre ad essere bravo nelle realizzazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Real Madrid valuterebbe la sua cessione anche in prestito ma vorrebbe l'obbligo di riscatto. Già nella scorsa stagione gli spagnoli lo avevano prestato all'Eintracht Francoforte ma poi è ritornato in Spagna. Ancelotti gli ha concesso poco minutaggio in questo inizio di stagione, per questo potrebbe partire durante il calciomercato invernale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare la punta Jovic a gennaio, difficile pensare però che possa accettare l'obbligo di riscatto. Anche perché la società bianconera per la prossima stagione starebbe valutando l'acquisto di Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina potrebbe prolungare il suo contratto attualmente in scadenza a giugno 2023 andando a guadagnare circa 5 milioni di euro a stagione. Potrebbero però essere inserita una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro. In questo modo la società andrebbe a guadagnare una somma importante dalla sua eventuale cessione. Ci sono diverse società interessate alla punta toscana.