Marko Pjaca è andato nuovamente a segno nella sfida tra Torino e Lazio, valida per la quinta giornata di Serie A e terminata sul punteggio di 1-1. La squadra capitolina è riuscita a pareggiare in pieno recupero con Immobile su rigore.

Pjaca continua a fare bene in granata

L'attaccante croato Pjaca è arrivato al Toro nella sessione estiva di questo calciomercato, mandato in prestito da una Juventus che non ha mai pienamente creduto in lui.

Pjaca sembra aver trovato la sua dimensione nel Torino di Juric avendo realizzato già due reti in sei presenze ufficiali.

Nella sfida contro i biancocelesti ha realizzato un gran gol di testa al minuto 75, approfittando del cross perfetto di Singo. I granata non sono riusciti però a mettere in ghiaccio la partita, concedendo un rigore per fallo di Djidji su Muriqi (subentrato a Akpa Akpro). Immobile non ha poi perdonato la sua ex squadra dal dischetto, regalando così una gioia a Maurizio Sarri relegato in tribuna per squalifica.

Adesso Sarri e Juric sono proiettati ai rispettivi derby: il mister toscano affronterà la Roma domenica 26 settembre mentre Juric sfiderà la Juventus di Allegri sabato 2 ottobre.

Immobile trova il gol dell'ex

La partita tra Torino e Lazio non sembrava volersi sbloccare. Il Toro ha cercato di fare il gioco mentre la Lazio è apparsa leggermente indietro di condizione, come nelle precedenti partite con Milan, Galatasaray e Cagliari.

Maurizio Sarri, in tribuna per squalifica, ha puntato sul tridente con Felipe Anderson, Raul Moro e Immobile. Il centravanti della Nazionale ha avuto pochissimi palloni giocabili, ma è stato freddo sul dischetto: un pallone pesantissimo, sia perchè era l'ultimo minuto, sia perchè sbagliare significava perdere la terza partita in 10 giorni.

Con questa rete, Immobile si porta in testa alla classifica marcatori, a quota 6 reti.

Marko Pjaca, il talento mai sfruttato dalla Juventus

Marko Pjaca è arrivato al Torino nell'estate 2021. L'attaccante è un classe 1995 e vanta anche 24 presenze e un gol con la maglia della nazionale croata. Il suo cartellino è di proprietà della Juventus, che ha concesso ai cugini del Toro il diritto di riscatto.

Pjaca è arrivato in Italia nel 2016, ma, complici molti infortuni, non ha mai avuto tanto spazio nella Juve. Dopo una prima stagione in bianconero, in cui ha collezionato 20 presenze complessive e un gol in Champions League, il 25enne croato è stato dirottato in Bundesliga, allo Schalke 04. Nella stagione 2018/2019 è tornato in Italia alla Fiorentina. L'anno seguente ha avuto invece un'esperienza in Belgio, all'Anderlecht. Tornato a Torino ha rifatto le valigie ed è andato al Genoa, dove ha raccolto 38 presenze tra Serie A e Coppa Italia, realizzando tre reti, due assist.

Adesso l'attaccante croato è pronto per sfidare la Juve di Allegri nel derby del 2 ottobre, in una partita che si preannuncia infuocata visto che i granata sono momentaneamente avanti di due lunghezze rispetto ai bianconeri.