L'Inter starebbe guardando al futuro per il dopo-Handanovic, puntando in particolare su due portieri in procinto di svincolarsi dai rispettivi club di appartenenza nel giugno del 2022. Due profili, dunque, che potrebbero essere disponibili a parametro zero e per i quali la società non dovrebbe spendere nulla in merito ai costi del cartellino. Al momento, sembra che a contendersi la porta nerazzurra per sostituire l'attuale numero 1 siano il tedesco Bernd Leno dell'Arsenal e il camerunense André Onana dell'Ajax.

Onana sarebbe al momento in vantaggio sul collega tedesco.

L'Inter avrebbe già un accordo di massima con l'estremo difensore 25enne, e di recente dalla dirigenza dell'Ajax sono giunte delle dichiarazioni che lasciano intendere che il calciatore sarà libero da qualsiasi vincolo contrattuale nell'estate del 2022. Il direttore sportivo dei lancieri, Marc Overmars, ha infatti affermato che, dopo una serie di tentativi, la società di Amsterdam non è riuscita a convincere il suo attuale portiere a rinnovare il contratto.

Stando così le cose, l'Inter avrebbe strada libera per mettere le mani su Onana a parametro zero nel prossimo Calciomercato estivo. Qualora dovesse arrivare il camerunense, probabilmente nella sua prima stagione in nerazzurro non avrebbe fin da subito una maglia da titolare, ma accumulerebbe esperienza alle spalle di Handanovic per poi prenderne il posto l'anno successivo.

Diverso, invece, potrebbe essere il piano se arrivasse Leno.

L'Arsenal ha già l'erede di Leno

Bernd Leno è un altro portiere che con molta probabilità il 30 giugno del 2022 sarà svincolato. Il 29enne tedesco non ha rinnovato il suo accordo con l'Arsenal e, tenendo conto delle ultime affermazioni di Edu, direttore sportivo della compagine britannica, sembra proprio che ci sia la volontà di voltare pagina e di affidarsi ad un nuovo estremo difensore.

Il dirigente dei Gunners, raggiunto da Sky Sport, ha parlato di Aaron Ramsdale, portiere inglese 23enne acquistato dallo Sheffield. Il ds ha detto che il giocatore britannico non solo è un ottimo calciatore, ma ha tutte le caratteristiche: "Per essere in futuro un elemento importante della squadra".

Soffermandosi sui motivi che hanno spinto l'Arsenal a scegliere Ramsdale, Edu ha spiegato che, anche se in questo momento c'è Leno, tuttavia: "Dovevamo inserire qualcuno che ci possa aiutare per il futuro".

Dunque, anche se non è arrivata (come nel caso dell'Ajax con Onana) una dichiarazione di resa su un eventuale prolungamento del contratto del portiere tedesco, le parole del ds dei Gunners lasciano intendere che la compagine londinese sta comunque ragionando su un nuovo titolare della porta per i prossimi anni. E questo potrebbe essere un indizio di un'eventuale partenza di Leno.

Qualora l'Inter dovesse andare sull'ex Bayer Leverkusen, a differenza di Onana potrebbe fin da subito subentrare a Handanovic come nuovo numero 1 della Beneamata. Onana o Leno: sembra proprio che il dopo-Handanovic in casa Inter possa essere nel segno del parametro zero.