Il Calciomercato si è chiuso ufficialmente da alcuni giorni, ma intanto non mancano le indiscrezioni di mercato in prospettiva della prossima stagione e anche dei retroscena su degli affari che non sono mai andati in porto nella sessione estiva appena conclusa.

Onana pare sempre più lontano dall'Ajax e l'Inter ci spera

L'Inter sarebbe alla ricerca di un portiere per la prossima stagione che possa diventare l'erede di Handanovic e nelle ultime settimane circola sui media sportivi il nome di Andrè Onana. Il calciatore camerunese potrebbe lasciare l'Ajax a parametro zero a fine stagione o in caso di offerta agli olandesi anche già a gennaio.

Il possibile addio è stato confermato anche dal direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars: “Rinnovo? Nel calcio mai dire mai, ma al momento non credo sia una cosa che possa verificarsi a breve. Siamo stati molto chiari. Nel prossimo mercato invernale potrebbe trasferirsi, certo, ma ci sarebbe comunque da trovare un accordo economico. Altrimenti, se ne andrà a luglio a parametro zero".

Il portiere, ora lontano dai campi di gioco fino a novembre per una squalifica inflitta dalla Uefa, sarebbe un serio obiettivo dell'Inter. Il club nerazzurro avrebbe intenzione di trovare un erede a Samir Handanovic, ormai 37enne. Il calciatore sloveno ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe non rinnovare con il club milanese.

Onana piacerebbe anche al Lione, ma la pista che porta alla Pinetina sarebbe molto calda.

I nerazzurri però terrebbero sott'occhio anche Alessio Cragno e Alex Meret.

Il Milan potrebbe perdere Kessie a zero, piacerebbe al Psg

Il Milan potrebbe rischiare di vedere una situazione simile a quella che ha portato Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain.

Infatti Franck Kessie non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con il Milan che scade nel 2022. La richiesta del suo agente Georges Atangan sarebbe di circa 7 milioni di euro a stagione: una cifra ritenuta molto onerosa dai dirigenti rossoneri che, però, non vorrebbero perdere un altro calciatore a zero come accaduto con Hakan Calhanoglu e il portiere Donnarumma.

Il Psg e il suo uomo mercato Leonardo sarebbero già alla finestra e potrebbero accontentare le richieste del centrocampista ex Atalanta.

In estate la Juventus avrebbe voluto Icardi, il Psg non avrebbe fatto offerte per Ronaldo

Intanto emergono dei retroscena sull'addio di Ronaldo alla Juventus. La testata francese ‘le10sport.com’ ha svelato alcuni dettagli dei colloqui che ci sarebbero stati tra il procuratore di Cristiano Ronaldo e il Psg. Secondo quanto emerge, i sondaggi tra i due club invece sarebbero cominciati quando la Juventus ha mostrato il proprio interesse per Mauro Icardi e, proprio nell’ipotesi di un eventuale scambio, il club parigino avrebbe allacciato dei contatti con l’entourage di CR7, ma il tutto sarebbe avvenuto senza arrivare a vere proposte formali per arrivare al portoghese.

Tramontata la pista Icardi ed effettuata la cessione di Ronaldo al Manchester United, quindi la Juventus ha dovuto poi virare su Moise Kean, ritornato alla Continassa dopo due stagioni.