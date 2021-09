L'Inter potrebbe attuare una piccola rivoluzione nella prossima sessione estiva di Calciomercato, visti i tanti giocatori in scadenza di contratto. Uno dei reparti che subirà dei ritocchi è sicuramente quello sulle fasce, in particolar modo a sinistra, dove è in scadenza di contratto Ivan Perisic, con le trattative per il rinnovo che non sembrano decollate. Anzi, la società nerazzurra si sta cominciando a guardare intorno per non farsi trovare impreparata, alla ricerca di un giocatore che possa rappresentare un ottimo investimento anche per il futuro.

Alla luce di ciò, il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Andrea Cambiaso, che si è messo in luce con la maglia del Genoa in questa prima parte della stagione.

Inter su Cambiaso

Una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato è stato sicuramente Andrea Cambiaso. L'esterno italiano del Genoa è stato lanciato nell'undici titolare a sorpresa da Ballardini contro l'Inter nella prima giornata e nel corso delle settimane ha dimostrato di meritarsi quel posto.

Non è un caso che il tecnico lo abbia spesso schierato anche nelle ultime settimane. Il classe 2000, infatti, ha messo a segno una rete e collezionato due assist in cinque presenze. Numeri non banali per l'esterno, comunque al suo esordio nel massimo campionato italiano dopo aver girovagato in prestito nelle serie minori.

Prodotto delle giovanili del club rossoblu, infatti, Cambiaso è stato ceduto in prestito in ordine di tempo all'Albissola, al Savona e, lo scorso anno, all'Empoli.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione anche dei top club italiani. Tra questi c'è l'Inter, in cerca di un rinforzo sulla fascia sinistra alla luce del possibile addio di Ivan Perisic, in scadenza di contratto a giugno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'esterno del Genoa, inoltre, piace molto a Simone Inzaghi anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare indistintamente sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra.

La strategia dell'Inter

L'Inter al momento ha solo sondato il terreno e sta seguendo con interesse Andrea Cambiaso. La società nerazzurra potrebbe anche non doversi sedere al tavolo delle trattative con il Genoa, visto che l'esterno classe 2000 è in scadenza di contratto a giugno.

Il club meneghino, dunque, potrebbe anche puntare a prelevare il giocatore a parametro zero ma non è escluso che possa anticipare l'acquisto a gennaio cercando uno scambio realizzando anche una plusvalenza importante in ottica bilancio. Cambiaso, comunque, nelle idee di Ausilio e Marotta rappresenterebbe una valida alternativa ai due esterni titolari e per questo il suo acquisto non precluderebbe un assalto a Robin Gosens.